Позорное поражение в ПАСЕ аукнулось полным игнорированием Украины на G20

01.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Саммит G20 в Осаке продемонстрировал, что никакой изоляции России в мировом сообществе нет, и это большая победа московских дипломатов и президента РФ Владимира Путина.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Михаил Маркелов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Произошедшее не саммите G20 – это большая победа и России и лично президента Путина. Отношение всех мировых лидеров было продемонстрированно на этом саммите. Что Россия сегодня партнёр, а не враг и тем более – не агрессивный враг, каким видит нас Украина, – подтверждение всех двухсторонних встреч, какие были на саммите. Да, одни были с большим знаком «плюс», другие были с нейтральным знаком.

Даже встреча с Терезой Мэй не является со знаком «минус», хотя бы потому, что Мэй потом стала формулировать вещи, связанные с нормальной работой с Россией в экономическом плане. Какие-то намётки есть. Понятно, было что-то от лукавого, от этого никуда не деться», – отметил Маркелов.

Также, по мнению Михаила Маркелова, Киев своими бесноватыми действиями позорит ООН, и большая удача, что украинская делегация покинула ПАСЕ.

«Главное, что восприятие Украины вообще никак не изменилось. Если лидеры Большой двадцатки пытаются свою психологию адаптировать к современным реалиям и запросам, то психология Украины никак не изменилась, это следует из заявления Волкера, и с тем, что вы опять стали поднимать тему этих несчастных моряков. Причём тема украинских моряков является унижением ООН.

Суверенитет Украины в том виде, как он существует на сегодняшний день, является унижением ООН, с нацистами, которые бегают по улицам, с абсолютно непродуманной политикой. Потому отношение ко всей политической ситуации на Украине видно по тем политическим событиям, которые происходили и в ПАСЕ.

Ваше позорнейшее бегство из ПАЕ – это заслуга России, колоссальная политическая победа, потому что из Совета Европы удалось вышвырнуть людей, у которых руки по локоть в крови», – резюмировал эксперт.