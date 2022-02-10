Правительство неудачников. Народ Молдовы расплачивается за русофобию режима Санду

Результаты социологического опроса, проведённого среди граждан Молдовы по заказу румынского Института социально-политических исследований и международных отношений имени К.Брэтиану, повергли в шок нынешнюю прозападную власть и её сторонников.

Результаты этого опроса вполне объяснимы, исходя из ситуации, складывающейся в стране. У правительства Санду-Гаврилицы – провалы практически по всем направлениям. Антироссийские заявления Майи Санду сделали невозможным нормальный диалог с Россией по цене за природный газ. Многократно выросшая цена за энергоресурсы вызвала обвальный рост цен на всё, включая товары первой необходимости. Крупнейший хлебокомбинат страны впервые за 7 лет повысил цены на свою продукцию, за исключением социального хлеба, который раскупается ещё в ранние утренние часы. На грани банкротства оказались молдавские животноводы из-за увеличения себестоимости продукции на 30-35%.

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В такой ситуации местные производители не могут выдержать конкуренцию с импортёрами, и им грозит тотальное разорение. Это грозит закрытием предприятий и увеличением массового оттока населения за границу. Тем не менее, правительство отказывается внедрять закон, принятый предыдущим парламентом и обеспечивающий как минимум 50% товаров отечественного производства на полках магазинов, ссылаясь на соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое запрещает протекционистские меры в отношении собственных производителей.

Страна на три дня погрузилась в транспортный коллапс – забастовали водители маршрутных такси и автобусов, осуществляющих междугородние перевозки, и требующие повысить тарифы на проезд в связи с обвальным ростом цен на газ, бензин и дизельное топливо. Люди, чтобы попасть на работу, учёбу, к врачу или навестить своих близких, вынуждены ловить попутные машины прямо на трассах.

В катастрофическом состоянии находится сфера здравоохранения в Молдове. Везде за пределами Кишинёва не хватает койко-мест, медперсонала и лекарств. Медицина не уделяет внимания лечению никаких других болезней, кроме COVID. Но и число заболевших коронавирусом не снижается. Темпы вакцинации крайне слабые. При этом российской вакцине «Спутник V», которую граждане Молдовы предпочитают больше всего, наравне с “Pfizer”, власти чинят искусственные препятствия по политическим мотивам.

Спикер парламента Игорь Гросу, исполняющий обязанности председателя партии «Действие и солидарность», отметился бравурными реляциями. Он заявил, что во времена такого сложного периода «цинично со стороны правящей партии беспокоиться в первую очередь о своем рейтинге в опросах». Гросу заверил, что власти держат всё под контролем и отметил, что тенденция спада рейтингов «характерна для начала мандата правительства». Аналогичным образом высказалась депутат от «Действия и солидарности» Марчела Адам: «Мы взяли на себя управление государством не ради дивидендов или политических выгод, а для того, чтобы найти лучшее решение для граждан, повысить благосостояние граждан».

Впрочем, в интервью «Радио Свобода» Игорь Гросу признал, что Евросоюз не готов принять Молдову в свои члены, а сама Молдова не готова к подаче заявления на членство в ЕС. По его словам, правящая партия должна сосредоточиться на внутренних вопросах, таких как борьба с коррупцией и наведение порядка в юстиции. А Евросоюз, мол, увидит изменения и сам к нам потянется. Правда, Гросу не уточнил, как эта риторика отразится на холодильниках и отоплении в квартирах простых избирателей.

Власть продолжает нагнетать антироссийскую истерию и разжигать конфликт с «Газпромом». Темой для конфликта стал аудит молдавского газового долга. Заседание наблюдательного совета предприятия «Молдова-газ» оказалось сорвано по причине неявки представителей молдавского правительства. Руководство Молдовы собирается проводить проверку самостоятельно, без привлечения российской стороны. «Газпром» уже заявил, что не примет результат такого одностороннего аудита.

Между тем, согласно цитируемому нами опросу, молдавский народ не горит желанием присоединяться к антироссийской коалиции и тем более – воевать с Россией в случае войны. На вопрос, какую позицию Молдова должна занять в случае войны между Россией и Украиной, 43,1% высказались за то, чтобы Молдова сохранила нейтралитет, а 22,6% считают, что Молдове необходимо создать военный альянс с Российской Федерацией. Только 8% выступают за присоединение Молдовы в случае начала войны к силам НАТО и 12,5% – за вступление в состав Румынии.

Следует отметить достаточно высокий процент сторонников присоединения к Румынии: если бы референдум состоялся в ближайшее воскресенье, за «Великую Унирю» проголосовали бы 34,4% – и это без учёта молдавской диаспоры в странах Евросоюза. В то же время, против слияния с Румынией твёрдо выступают около 50% жителей Молдовы. Отметим, что среди этнических молдаван число сторонников вступления в Румынию (44,5%) больше, чем число противников (37%). В то же время, среди национальных меньшинств число категорических противников объединения с Румынией составляет абсолютное большинство – 82,7% против 7,4%.

Рост числа сторонников поглощения Румынией – вполне объяснимая реакция проевропейского электората на очевидный провал идеи «евроинтеграции Молдовы напрямую», «в Брюссель минуя Бухарест» (идеи, которую запустили молдавские коммунисты во главе с президентом Владимиром Ворониным в «нулевые» годы). Сегодня стало понятно: никто Молдову в ЕС не ждёт. Перспективы непосредственного вступления Молдовы в ЕС – нет и не будет. Остаётся “Unirea Mare” – наиболее простой и быстрый способ попасть в Евросоюз. Даже ценой утраты собственной государственности.

И в этом есть значительная доля вины российского руководства. Румыния вкладывает в Молдову неимоверно больше, чем это делает Россия. Румыния, которая близко, через реку Прут, предоставляет 5 тысяч бюджетных мест студентам из Молдовы, Россия – несколько сотен. Румыния предоставляет средства на ремонт школ в Молдове, в том числе русских, которые затем перепрофилируются и открываются в качестве румынских.

То же самое касается сферы культуры, искусства, средств массовой информации. Даже в пророссийских регионах – Приднестровье, Гагаузии, Тараклийском районе, городе Бельцы – не были созданы привлекательные модели («витрины»), на которые могли бы равняться жители молдавских городов и районов. Поэтому тот факт, что значительная часть населения Молдовы продолжается ориентироваться на Россию и голосовать за пророссийские силы – скорее чудо, чем закономерность.

Марионеточный режим Майи Санду терпит провал за провалом. Но даже падение этого режима не гарантирует изменения политики Кишинёва в отношении Москвы, если сама Россия не подвергнет свои подходы к этой стране системной корректировке.