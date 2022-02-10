Крах рейтингов. Банкрот Майя Санду «сливает» Молдову румынам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Румынские социологи представили результаты опроса общественного мнения по Молдове, весьма «неудобные» для главы страны Майи Санду, пропрезидентской партии PAS и правительства, с момента назначения которого как раз исполнилось полгода.

Масштабное исследование, проведенное центром CBS-Researche по заказу IDIS Viitorul и румынского Института политических наук и международных отношений с 24 января по 5 февраля (опрошено 1134 человека, погрешность опроса составляет 3%), показало усталость населения Молдовы от власти и недоверие к ней.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Итак, в пятерке популярных политиков – президент Майя Санду, экс-президент Игорь Додон, лидер партии «Шор» Илан Шор, глава Партии коммунистов Владимир Воронин и мэр Кишинева Ион Чебан.

Когда участников опроса просили самостоятельно назвать имя политика, которому они больше всего доверяют, Санду получила 16,6% голосов, Додон – 10,3%, Шор – 2,1%, Воронин и Чебан – по 1,7%.

Иначе распределились места в рейтинге, когда опрашиваемые выбирали политиков из предложенного списка. Самым популярным оказался мэр Кишинева Ион Чебан (44%), у него же – и самый низкий антирейтинг (о недоверии Чебану заявили 39,6% опрошенных). На втором месте оказался Игорь Додон, которому отдали предпочтение 38,4% участников опроса (антирейтинг – 58,4%). Третье место заняла Санду, которой доверяют 37,6% опрошенных. По антирейтингу она обогнала Додона – ей не доверяют 59,7%. Шор и Воронин – на четвертом и пятом месте в рейтинге.

Если бы сейчас состоялись парламентские выборы, победил бы на них Блок коммунистов и социалистов, а правящая партия оказалась бы только второй.

Согласно опросу, основные проблемы, которые волнуют граждан, – это рост цен, низкие зарплаты и пенсии, безработица.

«Падение доверия к власти произошло быстрее, чем мы ожидали. У электората наблюдается разочарование. Это связано и с нерешительностью политиков в переговорах с «Газпромом», и с педалированием темы борьбы с коррупцией, которая сейчас беспокоит граждан лишь в пятую очередь. К тому же люди не видят как таковой борьбы с коррупцией на высоком уровне», – заявил румынский социолог Дан Дунгачиу, комментируя исследование.

«Хорошие времена» откладываются

Близкие к власти СМИ вяло писали об этом соцопросе, хотя организации, которые его провели, вполне авторитетные, и ранее правящая партия не стеснялась на них ссылаться. Представители оппозиции комментировали исследование более активно.

Депутат-социалист Богдан Цырдя полагает, что президентской команде осталось недолго руководить страной. Он констатирует, что соцопрос «зафиксировал полный крах рейтингов PAS и обвал рейтинга Майи Санду», несмотря на то, что «Санду воспевают 105 СМИ на внешнем финансировании, 14 000 НПО».

«Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялись выборы в парламент, Блок коммунистов и социалистов занял бы на них первое место – 40% от числа определившихся. PAS получила бы второе место – 36%. Партия «Шор» – с 12,9%. Остальные партии – без шансов. Но они могут попробовать оттянуть голоса у ПКРМ-ПСРМ, как делали это в 2014, 2019, 2021 годах. PAS потеряла 12% электорального рейтинга с июня 2021 года, а Блок коммунистов и социалистов прибавил 4%. Выводы просты. Санду не доверяют 59,7%. Она уже обогнала по недоверию Игоря Додона (58,4%). Санду скоро догонит и, скорее всего, обгонит Плахотнюка по антирейтингу (то есть ненависти граждан). Близок день, когда сограждане будут освистывать ее по всей стране! Если сейчас будут выборы, PAS окажется в глухой оппозиции, а у Санду не будет никаких шансов стать президентом!» – написал Цырдя в Fасеbook.

Он отмечает, что PAS, пообещав «хорошие времена» и процветание, обманула граждан.

«Они обманули пенсионеров, повысив пенсионный возраст, врачей, которым дали 0 повышений зарплат, фермеров, которым подняли солярку с 14 до 20 леев, церковь, приняв Стамбульскую конвенцию (она легализует третий пол), учителей, которых загнали в онлайн, лишив премий и классных часов, матерей, которым закрывают роддомы, больных, разрешив La Farge сжигать шины (речь идет о законопроекте PAS, позволяющем предприятию сжигать покрышки и использовать их отходы при производстве цемента, – прим автора), спортсменов, у которых отняли республиканский стадион, вернув его посольству США. Про русскоязычных, которым Санду отменила статус русского языка через Конституционный суд, – молчим. Они также повысили цены на 30-40 %, подняв гражданам зарплаты на 5,9 % (то есть на 200-300 леев), а судьям КС – увеличили до 60 000 леев! Время пошло», – заявил парламентарий.

Лидер молдавской политической партии «Наши» Михаил Ахремцев обратил внимание на антирейтинг президента и премьера.

«Знакомьтесь. Это премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица, и ей не доверяет 64,2% граждан Молдовы. А рядом с ней – президент РМ Майя Санду, и ей не доверяют 59,7% граждан Молдовы. Все что нужно знать о легитимности нынешней молдавской власти и о том, куда именно ее мечтает засунуть молдавский народ», – сообщает он на своей странице в Facebook.

Что касается нынешнего парламента, то его «нужно разогнать уже вчера», полагает политик.

«Расклад такой: БКС – 25,2%; PAS – 22,7%; «Шор» – 8,1%; неопределившиеся (и заколебавшиеся) – 37%. Больше никаких проходных в рейтинге нет. Что самое смешное, так это то, что сейчас и БКС и PAS, получив результаты опроса, уверены в своей грядущей победе. В PAS считают, что, исключив в нужный момент из гонки партию «Шор» и подключив уже единожды опробованный финт с диаспорой, они снова наберут большинство. БКС уверены в том, что PAS все-таки ошибется… В Молдове, можно бесконечно смотреть на три вещи: как утрачивает связь с реальностью очередная правая власть, как в очередной раз наступает на грабли «гордыни» левая оппозиция и как молча за всем этим наблюдает и все терпит народ».

Объединение с Румынией как спасение от хаоса?

По данным того же опроса, треть жителей Молдовы хотело бы объединения Молдовы и Румынии, около половины высказалось против такой перспективы.

Так, если бы в ближайшее время в Молдове провели референдум об объединении с Румынией, то 34,4% граждан проголосовали бы за, а 49,6% – против.

Объединение двух стран поддержала бы в основном молодежь – граждане в возрасте от 18 до 44 лет. Противники этой идеи – преимущественно люди старше 60 лет.

Интересно, что 47% жителей страны считают лучшим решением для обеспечения безопасности нейтралитет, 14,1% – объединение с Румынией, 11,3% – вступление в ЕС, 6,1% – вступление в НАТО, 4,3% – сотрудничество с Россией, 1,6% – сотрудничество с США.

Еще цифры. 33,2% опрошенных считают, что Молдове больше всего помогает Румыния. Далее следует ЕС (17,6%) и лишь на третьем месте – Россия (15,3%), которая в этом плане теряет позиции: социологи отмечают, что раньше именно Россию жители Молдовы считали главной страной-помощником.

Количество сторонников «унири» в РМ постоянно растет: например, в 2020 году, соцопросы показывали, что за объединение с Румынией проголосовало бы около 30% жителей Молдовы, в 2015 году за это высказывалось порядка 20% граждан, в 1990-х – всего около 3%.

Идеи радикальных унионистов не слишком популярны у населения, но из-за вечной неустроенности и хаоса люди пытаются найти хоть какую-то опору и все чаще смотрят на Румынию – страну-члена Евросоюза – как на более благополучное государство. Поэтому сторонников объединения в Молдове с каждым годом становится больше.

Один из лидеров партии «Гражданский конгресс» Марк Ткачук, комментируя «провальный для режима» социологический опрос, рассуждает на эту тему.

«Единственное, что может радовать архитекторов «хороших времен», это подросший процент сторонников объединения с Румынией (34,4%). Но и тут совсем не ясно: это следствие невероятного роста популярности самой Румынии или настроение «да гори оно все пропадом, надоел этот ужас без конца»? Но, так или иначе, стратегия поглощения через банкротство, остается единственной заметной политической линией PAS. Рукотворное банкротство – страны, общества, экономики – это единственное, что у них по-настоящему получается», – пишет Ткачук в своем телеграм-канале.

Он напомнил свой собственный прогноз, который дал в мае 2021 года:

«Победа Санду будет последним и решительным шагом к утрате молдавской независимости. Никакого вооруженного конфликта за Молдову, по примеру конфликтов в Грузии и на востоке Украины, не будет. Санду и ее люди при первых же системных трудностях просто сдадут эту страну Румынии. Политики, способные лишь на идейный плагиат, запрограммированы на государственную измену».