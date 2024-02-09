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Тщетны оказались надежды украинской стороны, что со сменой правительства на более проевропейское Варшава сменит риторику и не будет возражать против ввоза аграрной продукции из соседней страны.

Об этом свидетельствует очередное заявление по этому поводу министра сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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Так, в эфире онлайн-радио RMF24 он заявил, что лучше всего было бы ввести таможенные пошлины и квоты на продукцию с Украины, отметив, что это начинает понимать и Еврокомиссия.

Кроме того, он поддержал антиукраинские протесты фермеров, которые сегодня вновь заблокировали границу.

«Фермеры не только в Польше, но и по всей Европе пробуждают все европейское общество, и это большое дело, которое они делают. Первые фермеры, так же в Польше, заявили несколько лет назад, что «Зеленый курс» или открытие границы с Украиной положит конец нашему сельскому хозяйству. Я точно такого же мнения», — подчеркнул Колодзейчак.

По его словам, сегодня нет причин, по которым украинские «продукты питания не должны облагаться налогом».

Пообещал замминистра, что будет работать над закрытием границы с Украиной.

«Я это гарантирую – граница будет более плотной, чем когда-либо прежде», – уверяет политик.

Кроме того, он признал, что его позиция не нравится Киеву.

«Михал Колодзейчак сегодня является первым врагом на переговорах для украинцев», – заявил он.

Кроме того, было сказано, что украинская сторона «затягивает переговоры» по этим вопросам.

«Поэтому, чтобы дисциплинировать украинскую сторону, я порекомендую министру Секерскому ввести ограничения на дальнейшую продукцию, которая, к сожалению, все еще поступает в Польшу», – отметил Колодзейчак.

Впрочем, нельзя исключать, что на него возложена роль плохого полицейского, чтобы, с одной стороны, заставить Киев пойти на уступки, а с другой – спустить пар недовольства польских фермеров.