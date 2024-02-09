Правительство Польши ужесточает антиукраинскую риторику и грозит «дисциплинировать украинцев»

Игорь Шкапа.  
09.02.2024 14:53
  (Мск) , Киев
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Дзен, Польша, Сельское хозяйство, Украина, Экономика


Тщетны оказались надежды украинской стороны, что со сменой правительства на более проевропейское Варшава сменит риторику и не будет возражать против ввоза аграрной продукции из соседней страны.

Об этом свидетельствует очередное заявление по этому поводу министра сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

Тщетны оказались надежды украинской стороны, что со сменой правительства на более проевропейское Варшава сменит...

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Так, в эфире онлайн-радио RMF24 он заявил, что лучше всего было бы ввести таможенные пошлины и квоты на продукцию с Украины, отметив, что это начинает понимать и Еврокомиссия.

Кроме того, он поддержал антиукраинские протесты фермеров, которые сегодня вновь заблокировали границу.

«Фермеры не только в Польше, но и по всей Европе пробуждают все европейское общество, и это большое дело, которое они делают. Первые фермеры, так же в Польше, заявили несколько лет назад, что «Зеленый курс» или открытие границы с Украиной положит конец нашему сельскому хозяйству. Я точно такого же мнения», — подчеркнул Колодзейчак.

По его словам, сегодня нет причин, по которым украинские «продукты питания не должны облагаться налогом».

Пообещал замминистра, что будет работать над закрытием границы с Украиной.

«Я это гарантирую – граница будет более плотной, чем когда-либо прежде», – уверяет политик.

Кроме того, он признал, что его позиция не нравится Киеву.

«Михал Колодзейчак сегодня является первым врагом на переговорах для украинцев», – заявил он.

Кроме того, было сказано, что украинская сторона «затягивает переговоры» по этим вопросам.

«Поэтому, чтобы дисциплинировать украинскую сторону, я порекомендую министру Секерскому ввести ограничения на дальнейшую продукцию, которая, к сожалению, все еще поступает в Польшу», – отметил Колодзейчак.

Впрочем, нельзя исключать, что на него возложена роль плохого полицейского, чтобы, с одной стороны, заставить Киев пойти на уступки, а с другой – спустить пар недовольства польских фермеров.

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