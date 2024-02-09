Польская сторона уведомила о возобновлении блокады Украины

Игорь Шкапа.  
09.02.2024 12:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, Польша, Сельское хозяйство, Транспорт


Польские фермеры вновь заблокировали границу с Украиной, протестуя против преференций для ввозимых в ЕС товаров из соседенй страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко.

Польские фермеры вновь заблокировали границу с Украиной, протестуя против преференций для ввозимых в ЕС...

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«Действия польских фермеров по блокированию движения транспортных средств начались перед пунктом пропуска «Медика», что напротив украинского «Шегини». Около 10.10 об этом украинским пограничникам сообщили польские коллеги», – сказал представитель Госпогранслужбы.

По его словам, движение блокируют около 100 человек и порядка 50 транспортных средств.

«Из-за этих действий движение грузовиков, легковых автомобилей и автобусов на выезд из Республики Польша и на въезд в РП в настоящее время не осуществляется. Надеемся, что ситуация изменится как можно скорее и отдельные категории транспорта все же начнут пропускать», – отметил Демченко.

Он добавил, что на других направлениях, где 9 февраля планировалось блокирование движения, в частности направления пунктов пропуска «Ягодин» и «Рава-Русская», движение пока просходит.

Как сообщал «ПолитНавигатор», польские фермеры рассказали, что их страна первая помогла украинцам, которые отплатили Польше неблагодарностью.

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