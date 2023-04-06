Правительство Севастополя объяснило пользу от ларьков на газонах парка Победы

Торговые ларьки и палатки нужны, чтобы содержать парки и скверы Севастополя, а плата за общественные уборные помогает их уберечь от асоциальных элементов. Такое объяснение депутатам Заксобрания Севастополя дал и.о. вице-губернатора Евгений Горлов на вопросы об установке торговых павильонов в только что отремонтированных парках, причем поверх газонов, и результатах «туалетной реформы» по итогам которой бесплатно только в кусты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам вице-губернатора, из-за отказа от размещения торговых павильонов в Парке Победы (недавно их пытались разместить прямо на газонах) город не получит 18 миллионов рублей, а на эти деньги можно было ухаживать за зелеными насаждениями.

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«Показатель, допустим, по установке НТО у нас есть общегородской, где рассчитывается потребность со стороны предпринимателя по оплате за занимаемую территорию. Показатели, если брать объекты по содержанию, порядка 18 миллионов в год могли на парк спокойно компенсировать. Это анализ экономический», – подчеркнул Горлов.

Рассуждения вице-премьера не нашли поддержки в сессионном зале, поскольку парки и скверы должны оставаться зелеными зонами, а не торговыми площадями с элементами озеленения.

«Деньги, которые мы хотим получить с этих самых НТО в парках, – это не аргумент, это ни разу не аргумент. Мы большие деньги вложили в реконструкцию, благоустройство общественных пространств Парка Победы, Севастопольских курсантов, сквера Анны Ахматовой, и теперь будем там тыкать эти НТО? Появятся машины, которые будут привозить товар, появится мусор, – отметил депутат Вячеслав Горелов. – Давайте экономику в городе развивать и получать эти 18 миллионов рублей для обслуживания этих парков за счет экономики, а не от того, что тыкать будем на этих аллеях, на газонах эти самые НТО».

Депутат Екатерина Бубнова предложила вице-губернатору к экономическому анализу добавить экономические инструменты.

«Я понимаю, что, скорее всего, мы с вами входим в период очень сложный в экономическом смысле. Вероятно, наша действительность с вами такова, что нам придётся искать какие-то способы поддерживать наше городское хозяйство в должном виде в ближайший год, два, три, это прямо максимально станет актуально. Поэтому понятны поиски каких-то там дополнительных средств, – отметила Бубнова. – В сегодняшних обращениях депутатов очень часто звучало структурам городского хозяйства такие слова, как «предпринимательская деятельность», «монетизация», «деньги», «платно» и так далее. Ну, давайте бизнес-планы тогда предоставлять. Покажите бизнес-план, сколько вы планируете прибыли получить, как вы планируете ее потратить, пусть это будет прозрачно, пусть это будет под нормальным контролем. Пусть это не производит впечатление какой-то выводной трубы, извините, для государственных программ и для бюджетных средств».