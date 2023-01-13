Севастополь возмущен: Угробленный при Украине парк Победы решили добить ларьками

Жители Севастополя возмущены: чиновники одобрили установку торговых точек прямо на газонах крупнейшего в городе парка Победы. Он был разбит при СССР в степи, где ценой усилий на плохой безводной почве удалось вырастить редкие южнобережные деревья. При Украине парк пришел в упадок – часть территории отдали под застройку, несознательные граждане устраивали пикники и жгли костры, оставшиеся без ухода насаждения вытаптывались и гибли без полива.

Российские власти включили парк в программу восстановления Севастополя после Украины. Реконструкция сопровождалась коррупционными скандалами, срывались графики, менялись подрядчики – было потрачено около миллиарда бюджетных рублей. Правда, ремонт в основном свёлся к замене плитки на пешеходных дорожках и строительству фонтанов. А вот зелёные насаждения по-прежнему сохли – проект не предусмотрел системы полива. И в этих условиях – вместо обновления деревьев – власти Севастополя дали добро на установку ларьков прямо в зелёной зоне, что и вызвало протест горожан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как выяснилось, всего на аллеях Парка Победы будет 22 ларька, их точное место расположения указано координатами, и если они совпадают с газоном – значит, так тому и быть.

«В настоящее время, предприниматели, с которыми заключены договора, должны установить на территории парка Победы нестационарные торговые объекты, в соответствии с условиями заключенных договоров, и произвести благоустройство прилегающей к данным НТО территории»,- уточнили в предприятии горхоза «Парки и скверы».

Видимо, недостающие общественные туалеты, системы видеонаблюдения и капельное орошение будет заботой торговцев. И чем больше ларьков, тем выше вероятность завершить реконструкцию силами предпринимателей, которые будут отбивать затраты всеми возможными способами?

«Инициатива утыкать все свободное пространство парков МАФами явно исходит не от потребителей. Проблемы купить что-либо в местах отдыха не существует в принципе. Это попытки бизнеса (при поддержке чиновников) заработать. Тем более возмутительно, что кем-то придумано «гениальное» решение размещать эти НТО непосредственно на газонах. Что дальше? Завтра этим дельцам начнут мешать деревья? – прокомментировал ситуацию депутат Заксобрания Севастополя Антон Пархоменко. – Тем не менее, есть определенный позитив в том, что тема обсуждается. В рамках этой истории неизбежно будет поднят вопрос доходов бюджета от крайне интересной деятельности по размещению НТО, соответствие официальных платежей за их размещение и реальных (превышающих официальные порой в разы), вопрос субаренды торговых мест, прозрачности процедур определения победителей конкурсов и многое другое. Так что жадность, в некотором смысле, способна сгубить карьеры курирующих торговую отрасль ответственных лиц. Я со своей стороны приложу усилия, чтобы разобраться, как рождаются такие инициативы и кому приносят доход».

Собственно, схема перераспределения доходов не нова и действует во всем Крыму. Муниципальное имущество по конкурсу переходит в аренду «дружественным» предпринимателям, и дальше распределяется в субаренду уже по коммерческим расценкам, которые превышают государственные в десятки раз. Разница идет предпринимателям в карман и на благотворительные взносы для повышения уровня жизни отдельно взятых должностных лиц.

«Мне кажется, что той заявленной цели, которой объясняется установка этих объектов, достигнуть не удастся. Нам говорят, что ГБУ «Парки и скверы» должно выйти на самоокупаемость, чтобы обеспечить благоустройство парков и скверов за счёт предпринимателей, которые будут работать в этих точках. Но все это себя не оправдает, потому что зимой там людей практически нет, а летом весь берег и так в объектах питания – вся набережная парка Победы в кабаках, ресторанах, барах. Причём больше половины из них работает без документов, нет ни туалета, ни воды, ни канализации. Почему бы правительству там не наладить порядок и не получить соответствующее финансирование от уже установленных точек на берегу, чтобы эти средства позволили содержать парк Победы в благоустроенном состоянии круглый год? – заявила в комментарии «ПолитНавигатору» депутат Заксобрания Севастополя Елена Глотова. – Если наши горожане выразят свою точку зрения о несогласии с принятым решением, думаю, есть возможность остановить эту вакханалию. Потому что это не благоустройство – это изуродование Парка Победы. Там должны быть деревья и зелёные насаждения, а не места торговли вдоль аллеи со звёздами городов-героев».

Отметим, что руководитель Севгорхоза Евгений Горлов, который с начала года получил должность и.о.вице-губернатора, уже попадал в неловкую ситуацию с ларьками. В прямом эфире и на полном серьезе он предложил закрыть пляж на мысе Хрустальный, чтобы купальщики не портили аппетит посетителям ресторанов в Артбухте.

После возмущения горожан губернатор Севастополя пожурил Горлова.

«Заканчивайте делать заявления, на которые вас никто не уполномочивал, особенно в таком контексте, а то обратно в Сочи поедете», – сказал тогда Михаил Развожаев.

Теперь Горлов скандал вокруг превращения парка Победы в рынок под открытым небом благоразумно предпочитает не комментировать.

Ниже – реакция горожан на ситуацию вокруг парка Победы и объяснения чиновников о правомерности застройки газонов ларьками: