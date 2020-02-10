Правительство Украины должно ответить за провал экономики – но парламенту плевать

10.02.2020, Киев, Игорь Петров

Заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что в стране 10 миллионов человек живут за чертой бедности, равнозначно признанию провальности экономической политики нынешнего правительства.

Это является свидетельством того, что у него нет ответа – как исправить ситуацию.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила политолог Александра Решмедилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

«Господин Гончарук говорит, что надо усиливать социальный блок, потому что 10 миллионов граждан живут за чертой бедности.

Это – вопиющее заявление, так как премьер признает повальность экономической политики, говорит, что за время его пребывания в кресле премьер-министра экономическая составляющая в стране не усилилась.

Мне интересно – ответит ли он на неудобные вопросы во время отчета 14 числа, такие как – «откуда дырка в бюджете и как ее латать», «что делать с промышленностью которая провисает».

Эти неудобные вопросы уже звучат в парламенте, они звучали на согласительном совете в прошлый понедельник, когда поднялся вопрос что в Харьковской области зафиксировано падение промышленности в 15%.

А если посмотреть все промышленное сердце Украины по регионам, то это может стоить 1-2% ВВП. Это вопрос Бойко Разумкову… Думаю, этих вопросов будет масса, если будет честный диалог. Но, похоже, честного диалога ожидать не стоит», – заключила эксперт.