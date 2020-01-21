21.01.2020, Киев, Игорь Петров
 
Колониальная демократия, Украина
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Правительство Украины еще больше зависимо от Запада, чем во времена Порошенко

Нынешнее правительство Украины, возглавляемое «соросенком» Алексеем Гончаруком, еще больше зависимо от Запада, нежели Кабмин Владимира Гройсмана во времена Петра Порошенко.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«МВФ опасается, что с уходом этого правительства будут разрушены те обещания, которое это правительство дало в части рынка земли, в части финальной приватизации и другие. Это правительство в полной мере устраивает МВФ и западных партнеров.  Оно даже к ним намного ближе, нежели правительство Гройсмана. Наверное, только второе правительство Яценюка, где было много иностранцев, было насколько управляемым и контролируемым западными партнерами. Гройсман был более самодостаточен в своей работе», – сказал эксперт.

Гончарук сохранил свое кресло, несмотря на скандал с прослушкой, именно по причине работы на Запад, пояснил Бортник. Заменить Гончарука будет возможно только новой западной марионеткой.

«Поэтому, конечно, они его будут поддерживать. Но это не означает что они не могут поменять свое мнение в ситуации, когда будет новое правительство, и оно подтвердит данные ранее обещания и обязательства», – сказал политлог.

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