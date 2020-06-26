Правление Зеленского ознаменовалось ужесточением уличного террора

26.06.2020, Киев, Игорь Петров

нынешний президент Украины не может рассчитывать на поддержку людей, которая поможет ему переизбраться второй раз, поскольку из-за его бездействия ситуация в стране продолжает ухудшаться.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разговоры о втором сроке бессмысленны. Даже если он как-то будет выкручиваться, шансов удержаться на втором сроке никаких нет. Прослужить первый срок у него все еще пока есть шансы, но эти шансы связаны с его готовностью отказаться от того курса, который он до сих пор проводил, и отказаться от тех людей, которые фактически его толкают к пропасти.

Прежде всего – ситуация с безопасностью только ухудшается в стране. Вчера фактически убивали двух активистов партии Шария. И я не слышал никакого заявления президента об этом. Просто у него есть моральные обязательства. Очевидно, что это – попытка убийства политического активиста.

Он много раз рассказывал про активистку Ганзюк, кого-то все-таки задержанию и все такое. А здесь – абсолютно ясная история. Политический активист, ему угрожали, чуть не убили. Он в реанимации, не знаю, выживет или не выживет, в интернете – ужасные фотографии. Ясно что президент просто обязан…

И это же не единственный случай, все идет только по нарастающей. У тебя здесь вся ответственность за положение дел в сфере безопасности. Тебе подчиняются фактически силовые структуры, ты можешь давать поручения, и ты можешь обращаться с просьбой в министерство внутренних дел и так далее. Но я что-то ничего не слышал. Это превращается в очень опасную историю, когда политические активисты просто боятся выйти на улицу, и мы превратимся во что, не знаю», – сказал политолог.

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