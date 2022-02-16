Праворадикал: Украинцы раскупили все патроны

Новости Украины

В украинских оружейных магазинах практически закончились патроны.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил депутат Львовского райсовета от ВО «Свобода», боевик так называемой АТО Богдан Федун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, националист пожаловался, что население занялось этим слишком поздно – готовиться к войне надо было еще несколько лет назад.

«Сейчас почти что во всех оружейных магазинах в Украине уже нет патронов. И это при том, что чтобы купить тысячу патронов для собственника оружия – это нужно потратить в среднем 20 тысяч гривен. И нет этих патронов, то есть, они раскуплены, они уже на руках у людей», – сказал националист.

«Наверное, мы немного поздно начали эти все процессы, которые сейчас происходят у нас в стране, потому что их надо было начинать, если не в 14-15 году, то как минимум в 17—18 году, когда у нас еще было время. Мы что, не знали, что может наступить такой момент? Конечно, все об этом знали, мы были в состоянии войны – о чем можно сейчас говорить? Мы что, думали, что все закончится на том, что у нас оккупировали Крым и часть двух областей, и все будут спокойно на это смотреть? Мы сейчас получили очень хороший опыт, что в последний момент нельзя сделать много вещей по подготовке населения», – заявил Федун.

Ранее депутат Верховной рады, львовская националистка и однопартиец экс-президента Петра Порошенко София Федына завила, что население Украины готовится к войне и выкупило все оружие в специализированных магазинах.