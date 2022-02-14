Соратница Порошенко: Украинцы раскупают оружие и готовятся к войне

14.02.2022  10:35 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Дзен, Общество, Политика, Украина
Новости Украины

Население Украины готовится к войне и выкупило все оружие в специализированных магазинах.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила депутат Верховной рады, львовская националистка и однопартиец экс-президента Петра Порошенко София Федына, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Население Украины готовится к войне и выкупило все оружие в специализированных магазинах. Об этом...

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По мнению Федыны, чуть ли не половина населения страны готово к вооруженному противостоянию и проходит курсы подготовки.

«Я хотела поблагодарить всех тех людей, которые сегодня приняли участие в опросе, заявив, что 44% украинцев, женщин и мужчин, готовы с оружием в руках защищать Украину. И то, что мы видим на разных, волонтерских, к сожалению, а не государством организованных полигонах, где гражданские также учатся оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать раненых…

В частности, я только вчера была на «Марусином полигоне», у Маруси Зверобой, – это фантастический комплекс учебный, на который приезжают люди из разных регионов Украины, даже из Николаева были», – сказала депутат.

«И третий момент, который меня тешит, – это то, что в украинских магазинах оружия оружие выкуплено и люди готовятся защищать себя», – заявила Федына.

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