Соратница Порошенко: Украинцы раскупают оружие и готовятся к войне

Население Украины готовится к войне и выкупило все оружие в специализированных магазинах.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила депутат Верховной рады, львовская националистка и однопартиец экс-президента Петра Порошенко София Федына, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Федыны, чуть ли не половина населения страны готово к вооруженному противостоянию и проходит курсы подготовки.

«Я хотела поблагодарить всех тех людей, которые сегодня приняли участие в опросе, заявив, что 44% украинцев, женщин и мужчин, готовы с оружием в руках защищать Украину. И то, что мы видим на разных, волонтерских, к сожалению, а не государством организованных полигонах, где гражданские также учатся оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать раненых…

В частности, я только вчера была на «Марусином полигоне», у Маруси Зверобой, – это фантастический комплекс учебный, на который приезжают люди из разных регионов Украины, даже из Николаева были», – сказала депутат.