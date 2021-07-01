01.07.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Культура, Политика, Россия, Украина
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Праворадикалов зовут «тупо сорвать» выступление Киркорова на Украине

Новости УкраиныЕсть как минимум десять причина закрыть въезд на Украины для российского певца Филиппа Киркорова....

Есть как минимум десять причина закрыть въезд на Украины для российского певца Филиппа Киркорова.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном киевским интернет-изданием «Апостроф», создатель в прошлом проекта «Караоке на майдане» украинский телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк, известный своей патологической русофобией.

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Он возмущается решением СБУ исключить Киркорова из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, в котором тот продержался считанные дни.

«Эта история о непонятном запрете на въезд, а потом о снятии этого запрета для Филиппа Бедросовича Киркорова, который допустил минимум десяток выражений о Крыме. Его знаменитая фраза, сказанная где-то Путину и в каком-то интервью, что лучшее место в России для него – это Крым. Для него – коренного болгарина. Понимаете, за это его можно принципе не пускать в Украину, пока Крым не вернется в границы, в которых он должен быть.

Но поскольку СБУ отказалась от этого решения, это означает, что кто-то просто позвонил и воспользовался телефонным правом. Это то право и все те вещи, о которых на стадионе во время великой битвы с предыдущим президентом говорилось, что этого не будет. Будет, да еще и как. Аж гай шумит. А СБУ жует, простите, сопли. Повторяю, есть минимум десять причин не пускать Киркорова на территорию Украины», – негодует шоумен.

У него также поинтересовались, может ли теперь Киркоров приехать на Украину..

«Вы знаете, судя по тому, что так было сделано, очевидно, у пацанчиков где-то что-то намечается, и надо, чтобы там выступил Филя, потому что так договорились. Я не экстремист, я спокойный человек. Но клянусь, такие приезды и те концерты, на которых они планируют выступать, надо тупо срывать. Как бы они не относились к тем, кто делает это регулярно, называя их невежливыми. Это очень вежливо – защищать свою территорию. К сожалению, в 21 веке приходится очевидные вещи говорить», – резюмировал Кондратюк.

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