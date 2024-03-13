«Правосек» и «айдаровец» мечтают положить неовласовцев не в Тёткино, а под Белгородом

Вместо бессмысленных вылазок воюющих за ВСУ неовласовцев в приграничные населённые пункты РФ, лучше устроить спецоперацию по осаде Белгорода. Плевать, каким образом группировка будет отходить, главное продержаться хотя бы час.

Об этом говорили экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза и депутат Верховной рады прошлого созыва, бывший боевик «Айдара», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лапин, который ранее призывал вербовать уголовников внутри РФ для совершения диверсий, выразил мнение, что от всех этих власовских «легионов» было бы больше толку в российском тылу.

«Использовать силы и средства, использовать вот этих россиян, которые готовы сражаться, рисковать своей жизнью против режима Путина, легализовать их, помочь им перебраться на территорию России для того, чтобы устроить рельсовую войну. Снабжать их деньгами, чтобы они могли там у российских коррупционеров покупать тротил, подрывать мосты. То есть приносить пользу для Украины. А село Тёткино – мне от него ни холодно, ни жарко от слова совсем», – сказал ВСУшник.

Борислав Береза возразил, что любая дестабилизация внутри России идёт в плюс, и в идеале имел бы смысл отрядам неовласовцев занять условное село Тёткино на несколько дней и провести там «референдум о незалежности».

«Второе, мне это неизвестно, но если была проведена заранее работа и поставлена агентура внутри, и где-то есть те, кто готовы поддержать, вот тогда мы можем на что-то рассчитывать, тогда мы можем рассчитывать на то, что они задержатся немного дольше», – фантазировал бывший «правосек».

Игорь Лапин, в свою очередь, возразил, что референдум в Тёткино – «фигня» по сравнению с осадой Белгорода.

«Ехать туда недалеко. И если бы тихой сапой даже под российскими флагами какое-то подразделение, условно российское, доехало бы до Белгорода и начало бы фигачить возле Белгорода. А ему в помощь уже поехали бы те танки, которые в Тёткино зашли, это был бы совсем другой эффект. Потому что это город, который на слуху у русских. А Тёткино они не знают. И в этом контексте этот замысел был бы намного интереснее, даже если бы эта осада Белгорода длилась час! Неважно, куда бы они уже уходили, вот это было бы хорошо. Или, ещё раз, реальная рельсовая война на территории России», – предложил майор ВСУ.

Борислав Береза горячо согласился и развил тему, дескать, в идеале было бы хорошо зайти в город и сфотографироваться на фоне администрации.

«Согласен, посмотрим. Возможно, зайдут в Белгород или Курск, и если это произойдёт, если будет танк с флагом «Легиона России» или «Сила Сибири», неважно, стоять перед местным советом, вот это будет интересно. Вот это можно говорить – всё, это нужно было делать, и тем, кто это планировал – звёздочку. А вот если этого нет…», – заключил экс-«правосек».