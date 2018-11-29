Правосеки готовы прорваться в Верховную раду

29.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Украинские партии «классических националистов» объединяются с целью получить власть в парламенте.

Об этом в эфире «5 канала» заявил глава запрещенного в РФ «Правого сектора» Андрей Тарасенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не способны к объединению, наверное, потому так много правых партий и очень много разных идеологий. Правый спектр большой, есть классические националисты, а есть ещё какие-то новые. Мы – классические националисты. В этом мы и объединяемся с партиями «Свобода», «ОУН», но пока что не в одну партию. Пока что мы объединяем усилия, а дальше вместе пойдём на выборы, и, возможно, сольёмся в одну партию», – сказал глава “Правого сектора”.

Он также в ответ на ремарку ведущего, что правые недостаточно популярны в народе, выразил уверенность в своем парламентском будущем.

«Правых очень много, и, я думаю, в следующем парламенте мы будем. Социология говорит, что если мы объединимся, то мы пройдём», – резюмировал он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что Андрей Тарасенко пригрозил украинской власти «национальной революцией».