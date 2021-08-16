Правосеки провели учения в Донбассе по отпору «московской орде»Новости Украины
На Украине завершились трёхдневные учения «Правого сектора», в ходе которого националисты совершенствовали свои навыки «войны против России».
Об этом сообщили на странице в Facebook «Правая молодёжь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В ходе учебных мероприятий радикалы проходили тактику ведения боя, идеологические лекции, «оружиеведение» и многое другое.
«Это именно то, что необходимо знать каждому украинскому националисту», – рассуждают нацисты.
В запрещенном в РФ «Правом секторе» подчеркнули, что учения проходили на востоке Украины, и, «несмотря на царящие там пророссийские настроения», националистов в регионе «тоже немало».
«Не смотря на то, что на востоке Украины распространены пророссийские настроения, также здесь есть воины, которые готовы дать отпор московской орде и всем другим врагам нашей Нации», – храбрятся радикалы.
Напомним, накануне во Львовской области прошли аналогичные учения. Там боевики запрещённой в РФ праворадикальной группировки «УНА-УНСО» учили детей (возрастом от семи лет) воевать против России.
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