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16.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина, экстремизм
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Правосеки провели учения в Донбассе по отпору «московской орде»

Новости УкраиныНа Украине завершились трёхдневные учения «Правого сектора», в ходе которого националисты совершенствовали свои навыки...

На Украине завершились трёхдневные учения «Правого сектора», в ходе которого националисты совершенствовали свои навыки «войны против России».

Об этом сообщили на странице в Facebook «Правая молодёжь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе учебных мероприятий радикалы проходили тактику ведения боя, идеологические лекции, «оружиеведение» и многое другое.

«Это именно то, что необходимо знать каждому украинскому националисту», – рассуждают нацисты.

В запрещенном в РФ «Правом секторе» подчеркнули, что учения проходили на востоке Украины, и, «несмотря на царящие там пророссийские настроения», националистов в регионе «тоже немало».

«Не смотря на то, что на востоке Украины распространены пророссийские настроения, также здесь есть воины, которые готовы дать отпор московской орде и всем другим врагам нашей Нации», – храбрятся радикалы.



Напомним, накануне во Львовской области прошли аналогичные учения. Там боевики запрещённой в РФ праворадикальной группировки «УНА-УНСО» учили детей (возрастом от семи лет) воевать против России.

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