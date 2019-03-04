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04.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Галичина, Религия, Украина, Церковь
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Правосеки захватили храм и избили прихожан

В селе Гнездычно Тернопольской области украинские националисты и скандальный клирик «киевского патриархата» Иван Лесик штурмом захватили церковь УПЦ, избили прихожан и спели гимн Украины.

Об этом сообщают в информационно-просветительском отделе УПЦ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопреки всем договоренностям сторонники «ПЦУ», с помощью бойцов «Правого сектора», завладели храмом Преображенской религиозной общины УПЦ. Руководил процессом и лично принимал участие в избиении верующих скандальный «клирик Киевского патриархата», который в свое время «прославился» в Збаражском районе за политический рэкет, Иван Лесик», – сообщила пресс-служба УПЦ.

Настоятель этого храма, месяц назад попавший в больницу в результате избиения украинскими радикалами, протоиерей Стефан Балан обвинил захвативших храм радикалов и командующего ими «священника» раскольничий ПЦУ в нарушении собственных договорённостей и провокации конфликтов в селе.

«Наших людей просто выбрасывали из храма на улицу. Месяц назад, когда представителям «ПЦУ» не удалось завладеть храмом, они поставили требование, что для сохранения мира в селе, богослужения будут совершаться поочередно на улице, а храм будет опечатано, ключи от храма находились у них.

А сегодня их община во главе с псевдосвященником Иваном Лесиком третий раз нарушила собственные же условия, открыла опечатанный храм и начала совершать «богослужения». Когда по завершении службы в храм зашли наши верующие и попросили предоставить возможность и общине УПЦ совершить богослужение в храме, то получили резкий отказ», – сказал он.

Также священник Стефан Балан рассказал, как захватчики избивали прихожан и выкидывали их на улицу.

«Сложилась такая ситуация, что в храме находилось около 30 членов религиозной общины УПЦ, вся община «ПЦУ», часть «Правого сектора» и полиция.  После криков и суматохи, сторонники «ПЦУ» во главе с псевдосвящеником Лесиком под крики «москалям тут не быть» начали бить и выбрасывать из церкви на улицу верующих УПЦ. В очередной раз произошло грубое нарушение прав человека, избиты невинные люди», – рассказал протоирей Стефан.

Напомним, ранее украинские радикалы уже предпринимали попытку захватить данный храм, в результате чего настоятель Стефан Балан оказался избит и попал в больницу.

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