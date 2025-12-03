Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Созданные не так давно в ВСУ штурмовые войска (считаются едва не личной гвардией главкома Александра Сырского, управляющего ими в ручном режиме) несут запредельные потери в боях.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом заявил командир сформированного из боевиков запрещенного в РФ «Правого сектора» батальона «Волки да Винчи» Сергей Филмонов, в прошлом ультрас-неонацист киевского «Динамо».

«Наш батальон смог на 80% освободить населенный пункт Надиевка [в Днепропетровской области]. Мы сделали это восемью пехотинцами, двумя единицами техники, а также артиллерией, FPV, «Вампирами«» и так далее. Мы сделали это без потерь, потери были позже, потому что там были тяжелые бои, несколько десятков наших людей погибли. Но сбоку от нас стояли люди, которые теряли сотни людей без всякого результата», – утверждает комбат в беседе с «Украинской правдой».

Издание уточняет, что речь шла о смежниках из штурмовых войск, которыми командует полковник Валентин Манько, прославившийся фейком о «зачистке центра Покровска».

«Господин Манько любит врать, а эти «пожарные» часто кладут людей и не показывают результат. Бывают случаи, когда есть хороший результат. Но чаще – это ложные доклады, неэффективное использование людей и большие потери», – говорит Филимонов.

Заметим, что Манько тоже из правосеков. Он начинал воевать в составе и был замкомандира ДУК «Правый сектор». В 2015 году на Украине против него возбуждали уголовное дело по статье «Разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах».