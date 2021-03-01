Православный храм «режет глаза» албанским властям Косово

02.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Профессор Приштинского университета в изгнании (после гонений 1999 года сербская профессура и студенты этого вуза были вынуждены перебраться в Косовскую (Сербскую) Митровицу, а в Приштине действует вуз исключительно с албанскими преподавателями и студентами) Душан Челич объяснил, почему албанцы добиваются переделки недостроенного храма Христа Спасителя в Приштине в «Музей сербской агрессии»

Об этом Челич рассказал сербской редакции радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Абсурдно, что некие самозванные власти в Приштине предъявляют иск против церкви, Рашко-Призренской епархии за узурпацию, на самом деле узурпируя церковную землю, – заявил Челич. – Десятки тысяч гектаров церковной земли в Косово и Метохии были узурпированы, хотя власти Приштины взяли на себя обязательство реализовать план Ахтисаари (экс-президента Финляндии, разработавшего план урегулирования в Косово, допускающий независимость края – ред.), в котором есть обязательство реституции, но они не выполняли его в течение 12 лет».

Душан Челич.

Объяснил профессор Челич и абсурдность претензий ныне албанского Приштинского университета на землю, на которой был построен храм.

«Когда идет речь о Храме Христа Спасителя и о месте в центре города возле Философского факультета, где он расположен, по факту гораздо большая площадь этой части города и гораздо большее количество участков в этой части города принадлежали Сербской православной церкви. Насколько мне известно, в 90-х годах, поскольку не существовало правовых рамок для реституции, после петиции, подписанной почти всеми сербскими гражданами в Приштине, более чем 40 тысячам из них, город решил частично вернуть землю церкви, конфискованную у нее после Второй мировой войны», – отметил преподаватель.

Таким образом Челич напомнил, что администрация Приштины в 1990 году приняла решение вернуть церкви то, что принадлежало ей до 1945 а года. Объяснил он и что стоит за нынешним иском Приштинского университета.

«Причина произошедшего состоит в том, что храм беспокоит албанские власти в Приштине. Он расположен в центре города, это внушительное здание, которое, к сожалению, не достроено. То есть постройка, но интерьер не завершен, церковь не расписана, но все равно «режет глаза», потому что он расположена в центре и потому что она свидетельствует о существовании в прошлом 40 -50 тысяч сербских жителей этого городе. Благодаря злоупотреблениям этой квазисудебной системы в Приштине происходят систематические попытки присвоить собственность на этом участке », – отметил эксперт.

Чалич напомнил, что строительство храма было остановлено в 1998 году, когда началась война, а также что после провозглашения независимости Косово церковь неоднократно подвергалась вандализму, а в 2016 году ее подожгли, а затем превратили в общественный туалет и свалку мусора.