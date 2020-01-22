22.01.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Политика, СБУ, Украина
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Правозащитник обвинил СБУ и МВД в связях с неонацистами

Украинских праворадикалов курируют силовые ведомства страны, используя националистов в своих целях для придушенная инакомыслия.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия ТВ» заявил киевский правозащитник Владимир Чемерис, который недавно организовал акцию антифашистов с требованиями прекратить правый террор в стране, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Черемис ответил на слова одиозного боевика, командира батальона ОУН Николая Коханивского о том, что СБУ должно задержать и арестовать правозащитника за его якобы антиукраинскую деятельность.

«Вот задание для Службы безопасности Украины – заняться господином Чемерисом, если она у нас еще существует, эта служба, и если она украинская», – заявил Коханивский.

«Призывы Николая к СБУ, я хочу сказать, что мной занималось КГБ в свое время, в отличие от моего визави. Это во-первых. Обвинения такие абсолютно понятны… Из этих апелляций к правоохранительным органам понятно, что в принципе, вся эта ультра-правая братия существует только потому, что их курирует СБУ, одной частью, и министерство внутренних дел другой частью.

И просто используют их для придушенная инакомыслия, для того, чтобы они себе спокойно правили в Украине, наживали свои состояния, а украинцы, кому повезет, выезжали в Польшу, а кому не очень, то оставался тут нищенствовать», – ответил Чемерис.

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