Украинские нацики напали на митинг леваков в центре Киева

19.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

На Михайловской площади в центре Киева произошли столкновения украинских радикалов с участниками митинга леваков, посвященного памяти застреленных в Москве в 2009 году адвоката Станислава Маркелова (защищал семью чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, в похищении и убийстве которой обвинялся полковник российской армии Юрий Буданов) и внештатной корреспондентки либеральной «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, активистки «анархо-экологического движения».

Акция была анонсирована киевским правозащитником Владимиром Чемерисом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правозащитники, представители общественных и социальных инициатив, журналисты и антифашисты выйдут на улицу, чтобы почтить память Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, убитых в этот день 11 лет назад российскими неонацистами. Участники хотят обратить внимание общества на проблему ультраправого насилия в Украине.

В Украине системными стали нападения и покушения со стороны ультраправых на журналистов, активистов, представителей меньшинств и инакомыслящих. Этому способствует полная безнаказанность. Несмотря на то, что за прошлый год власть в стране изменилась, проблема осталась.

Ультраправые подозреваются в совершении большинства резонансных преступлений в Украине, среди которых убийства Олеся Бузины, Павла Шеремета, Дениса Вороненкова, Екатерины Гандзюк и Виталия Олешко, покушение на убийство Вячеслава Соболева, во время которого погиб ребенок. Это и убийство под Львовом цыганского парня Давида Папа, и убийство в Одессе Ивана Кузнецова, которое Сергей Стерненко транслировал онлайн.

В то же время ниточки от этих преступлений тянутся во властные кабинеты, к спецслужбам и правоохранителей. Алиби и протекция со стороны чиновников дают возможность ультраправым преступникам систематически избегать наказания по закону. Факт сотрудничества правых экстремистов с силовиками и властью чрезвычайно тревожен. Пора положить этому конец!», – так Чемерис анонсировал акцию в Facebook.

В воскресенье на Михайловской площади собрались порядка сотни активистов, державших в руках плакаты «Расформируйте полк Азов», «Хватит кормить ультраправых», «Надо расследовать нападения праворадикалов», а также скандировавших лозунги «Смерть украинскому фашизму!», «Прочь фашизм! Прочь капитализм», «Права не дают – права берут!», «Права человека – будущее Украины» и т.д.

По другую сторону от митингующих вскоре собрались молодые украинские националисты, пытавшиеся прорваться через полицейский кордон и забросать яйцами протестующих, попутно выкрикивая угрозы с нецензурной бранью и призывая «побороться».

Вскоре от яиц радикалы перешли к пиротехнике, бросая в сторону антифашистов петарды.

При этом попытки полиции задержать хулиганов встречали активное сопротивление – молодчики набрасывались на полицейских и требовали отпустить задержанных под тем предлогом, что они «азовцы».

Стоит заметить, что в целом полиция проявляла пассивность и не применяли силовых методов к агрессивным радикалам. По итогам беспорядков полицией были задержаны всего порядка десяти человек.