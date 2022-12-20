Правящая партия Сербии предоставила трибуну для антироссийского выступления

20.12.2022  16:30 (Мск), Белград  
Оливер Галич.  
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Балканы, Дзен, Политика, Россия, Сербия


На съезде Социалистической партии Сербии, которая входит в правящую коалицию, прозвучало антироссийское выступление политика из ЕС, посол РФ в Белграде покинул съезд в знак протеста, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На съезде Сербской социалистической партии в формате видеообращения выступил греческий левый политик Алексис Ципрас, который обрушился с обвинениями на Россию.

На съезде Социалистической партии Сербии, которая входит в правящую коалицию, прозвучало антироссийское выступление политика...

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В ответ приглашённый на съезд российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко покинул зал. Как позже написал российский дипломат в Твиттере, Ципрас выступил с «необоснованными и ложными обвинениями в адрес России».

Министр иностранных дел Сербии и председатель Социалистической партии Сербии Ивица Дачич, комментируя дипломатический скандал, произошедший на съезде социалистов, заявил:

«Мы не хотим цензурировать тех, кто приходит к нам или разговаривает с нами, это наша политическая позиция».

По словам Дачича, Сербия не поступится дружбой с Россией и Китаем, но в страну приезжают разные люди, и Сербия не может заниматься тем, что они будут говорить.

«Проблема в том, что сегодня в Европе нарратив о России такой, как говорил господин Ципрас, что речь идет о противоправной агрессии и так далее. Тут российский посол отреагировал и вышел, это ему не понравилось, – сказал Дачич. – Что поделать, сказать, что больше не буду ни с кем из Европы разговаривать, только, чтобы Россия не разозлилась? Это нереально, это не в наших интересах».

Социалистическая партия Сербии (СПС) входит в правящую коалицию страны и является младшим партнёром Сербской прогрессивной партии президента Сербии Александра Вучича, который также присутствовал на съезде социалистов. При этом лидер СПС Ивица Дачич считается одним из самых пророссийских политиков в Сербии.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Сербии Александр Вучич напомнил, что Россия в 1992 году ввела санкции против Югославии, поставляла оружие Хорватии и поддерживала независимость Черногории.

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