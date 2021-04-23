«Правый сектор» напуган возможностями российской армии

23.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Решение России вернуть войска от границ с Украиной в места постоянной дислокации никак не уменьшают опасность для Украины и стран Европы.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил спикер запрещенного в РФ «Правого сектора» Андрей Шараскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Шараскина, в Крыму и акватории Черного моря достаточно сил и средств, способных нанести масштабный удар по любому государству Европы, Ближнего Востока и Южной Африки.

«Россия сделала Крым главным пунктом дислокации для флота, для высокомобильных десантных войск, амфибийные их десантные силы наращены в такой мощности, которые могут проводить операции не только на территории Украины – они могут усилить свой контингент в Ливии, могут сделать дополнительную переброску сил в Сирию и мы как-то об этом говорили, что на самом деле Азово-Черноморский бассейн является ключевым для безопасности трех регионов – европейского, ближневосточного и южно-африканского. Потому не стоит об этом забывать.

Ничего не было сказано как раз о кораблях. А я напомню, что только с Северного моря и с Балтики пять десантных кораблей зашло. Десяток кораблей Каспийской флотилии, которые усилили тут существующий флот, в том числе и подводный.

Я напомню, что «Искандеры» и «Калибры» – это ракеты, которые могут нести ядерный боезаряд. Суммарное количество залпа уже достигает порядка 120. Это только в Крыму и в Черном и Азовском море. В зоне поражения находится вся Европа, потому если они и выведут какую-то часть, к примеру, псковских десантников, то это никаким образом не повлияет глобально на ситуацию общего напряжения в регионе», – заявил Шараскин.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу остался доволен итогами внезапной проверки боеготовности войск и заявил, что начинают возвращаться в пункты постоянной дислокации.