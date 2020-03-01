Прецедент Донбасса приведёт к развалу всей Украины – эксперт

01.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Либо Киев примет условия Донбасса, либо Донбасса не будет в составе Украины.

Об этом youtube-каналу PolitWera заявил собкор «Вести FM Киев» Владимир Синельников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу мнения (распространенного на Украине – ред.) о том, что Донбасс должен вернуться без каких-либо условий, это абсолютно нереально, – рассказал Синельников. – Либо примут условия Донбасса, либо Донбасса не будет в составе Украины.

По поводу государственного статуса русского языка, тут я не вижу большой проблемы. Украина то ли в 1999-ом, то ли в 2000-ом ратифицировала европейскую хартию языков нацменьшинств и региональных языков, которую, правда, не выполняет. Там четко прописано, что в любой местности, где на языке говорит не менее 10% населения, этот язык в обязательном порядке используется в официальном делопроизводстве и во всех сферах общественной жизни. То есть, достаточно реализовать эту хартию».

Эксперт подчеркнул, что сейчас на Украине наблюдается нарушение собственной Конституции, русскоговорящие подвергаются дискриминации. И эта проблема должна решаться в порядке привлечения к уголовной ответственности, потому что дискриминация – это уголовное преступление.

«Все прекрасно понимают, что, если Донбасс уйдет, то это станет прецедентом, который приведет к развалу всей Украины, – убежден собкор «Вести FM Киев». – Украина – это абсолютно искусственное образование, созданное большевиками, разные регионы которой имеют разную историю и разное этническое происхождение населения».

Ранее в Донецке заявили, что Украину ожидает самоуничтожение и распад с непредсказуемыми последствиями.