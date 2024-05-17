Предатель Бойко надеялся, что «Минские соглашения» позволят вернуть Крым

Бывшие регионалы поддержали «Минские соглашения» и выступали с пророссийскими взглядами, потому что надеялись таким хитрым образом вернуть Крым и Донбасс.

Об этом в эфире телеканала DW заявил депутат Верховной рады, возглавивший остатки запрещенной ОПЗЖ, который представлял себя как пророссийского политика и в 2019-м году посещал Москву Юрий Бойко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бойко заявил, что надеялся, что Украина заберет у России Крым после Донбасса.

«Возвращение наших территорий – это то, что всем нам нужно. Судя по социологии, все люди хотят возвращения. А те, кто потерял ее, как я, – это особенно. Потому возвращение наших территорий, – я вижу победу в этом. Я согласен с нашим президентом, что нам нужно вернуть территории, которые мы потеряли, потому что это будет моральная боль у нас навсегда, если мы их не вернем…», – вещал прислужник бандеровцев.

«Мы надеялись, что можно будет дипломатическим путем вернуть и Донбасс, и Крым, как это было прописано в «Минских соглашениях». Мы действительно на это надеялись и пытались это сделать, но после 24 февраля – это война, враг убивает наших людей, захватил наши территории, какая тут может быть еще риторика. Тут все. Я понял, что они не собираются отдавать Крым в 21-м году. Я не то, что думал, были подписаны «Минские соглашения». Там был Крым выведен за скобки, но подразумевалось, что сначала Донбасс, а потом – переговоры по Крыму», – оправдывался Бойко перед киевским режимом.