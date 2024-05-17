Предатель Бойко надеялся, что «Минские соглашения» позволят вернуть Крым

Анатолий Лапин.  
17.05.2024 16:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 352
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Крым, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Бывшие регионалы поддержали «Минские соглашения» и выступали с пророссийскими взглядами, потому что надеялись таким хитрым образом вернуть Крым и Донбасс.

Об этом в эфире телеканала DW заявил депутат Верховной рады, возглавивший остатки запрещенной ОПЗЖ, который представлял себя как пророссийского политика и в 2019-м году посещал Москву Юрий Бойко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывшие регионалы поддержали «Минские соглашения» и выступали с пророссийскими взглядами, потому что надеялись таким...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Бойко заявил, что надеялся, что Украина заберет у России Крым после Донбасса.

«Возвращение наших территорий – это то, что всем нам нужно. Судя по социологии, все люди хотят возвращения. А те, кто потерял ее, как я, – это особенно. Потому возвращение наших территорий, – я вижу победу в этом. Я согласен с нашим президентом, что нам нужно вернуть территории, которые мы потеряли, потому что это будет моральная боль у нас навсегда, если мы их не вернем…», – вещал прислужник бандеровцев.

«Мы надеялись, что можно будет дипломатическим путем вернуть и Донбасс, и Крым, как это было прописано в «Минских соглашениях». Мы действительно на это надеялись и пытались это сделать, но после 24 февраля – это война, враг убивает наших людей, захватил наши территории, какая тут может быть еще риторика. Тут все. Я понял, что они не собираются отдавать Крым в 21-м году. Я не то, что думал, были подписаны «Минские соглашения». Там был Крым выведен за скобки, но подразумевалось, что сначала Донбасс, а потом – переговоры по Крыму», – оправдывался Бойко перед киевским режимом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть