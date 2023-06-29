Предатель Донбасса объявил свой родной язык угрозой для украинского государства

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Украине следует выбросить из национального дискурса русский язык.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявил осужденный в ДНР за шпионаж в пользу Украины журналист Станислав Асеев, попавший потом под обмен.

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Он говорит, что всегда был русскоязычным человеком, но после обмена принципиально решил перейти на украинский.

«Мне было сложно, потому что я на 100% понимал украинский, но никогда на нем не общался. А без опыта речь мертва. Плюс я ее еще и не слышал несколько лет, пока находился в плену. То есть фактически мне нужно было с нуля начинать разговаривать на украинском. Но этот вопрос опять же только практики. Сейчас я стараюсь фактически везде, где нахожусь, употреблять именно украинский», – сказал Асеев.

Он высказал свое отношение к фразе «Неважно, на каком языке общаться, главное то, какие у тебя взгляды».

«В частном опыте это возможно. Но на общенациональном уровне, безусловно, русский язык – это угроза для нашего государства. Потому что это один из элементов оправдания военной агрессии. В 2014 году сепаратисты развешивали наклейки, за что они воюют. И первым пунктом – «Мы воюем за право говорить по-русски». Если так встает вопрос, если русские защищают русскоязычных, то, конечно, русский язык нужно в настоящее время, пока Россия такова, выбросить вообще из национального дискурса», – считает собеседник издания.