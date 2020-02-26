26.02.2020, Киев, Максим Карпенко
 
История, Политика, Пропаганда, Украина
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Предателей Хмельницкого у Зеленского объявили борцами за Украину


На Украине хотят через книги, фильмы и школьную программу рассказывать детям о «вкладе» Крымского ханства в «национально-освободительную борьбу».

Об этом на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве заявил член президентской фракции «Слуга народа» Никита Потураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Потураева, крымские татары были вечными спутниками борьбы за украинскую независимость и без них у запорожского гетмана Богдана Хмельницкого ничего бы не получилось.

«Нам нужны книги, которые бы раскрыли настоящую историю Украины, ее отношений с Крымским ханством. Без которой национально-освободительная борьба Хмельницкого, без этого союза, без помощи Крымского ханства, захлебнулась бы в крови, как все предыдущие восстания. Мы же должны, наконец, с детства наших детей учить тому, что только в союзе с Крымским ханством восстало украинское государство в XVII столетии. Без этого бы не было просто Украины, не случилась бы она. Об этом должны быть книжки, об этом должны быть курсы истории в школах, об этом должны быть кинофильмы», – заявил Потураев.

Напомним, что одним из знаменательных событий в войне Богдана Хмельницкого с Речью Посполитой является сражение при Берестечко, где польско-литовская армия нанесла казакам разрушительное поражение после того, как крымское войско бежало с поля боя, пленив Богдана Хмельницкого.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Потураев предлагал «сажать на кол и рубить головы» восставших жителей Донбасса.

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