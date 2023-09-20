«Предатели не нужны»: Даня Милохин не сможет вернуться в Россию

Елена Острякова.  
20.09.2023 23:12
  (Мск) , Москва
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Дзен, Мобилизация, Общество, Россия


Тиктокер Даниил Милохин объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. Об этом сегодня сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Милохин зарегистрирован в Москве, но в столице на воинский учет не вставал. Сам тиктокер то ли с издевкой, то ли серьезно написал в соцсетях, что ему страшно. Поскольку человек он недалекий, второго исключать нельзя.

Тиктокер Даниил Милохин объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. Об этом сегодня сообщило...

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Адвокат Алексей Попов высказал сомнение в том, что Милохина экстрадируют в Россию из Арабских Эмиратов, где он сейчас находится.

«Чтобы объявить человека в розыск, нужно возбудить уголовное дело. Я вот так и не понял, возбудили его или нет. По вопросу уклонения от призыва едва ли будут предприняты какие-то запросы, поскольку рассчитывать на их удовлетворение не приходится. Вряд ли ОАЭ, куда уехал Милохин, выдаст человека. Безусловно, он заявит о своих политических взглядах, не совпадающих с российской повесткой, и на этом основании может рассчитывать даже на политическое убежище. Ожидать экстрадицию не приходится», – сказал Попов в интервью «Радиоточке НСН».

Сбежавший из России после начала СВО Милохин было вернулся в начале сентября, но через несколько дней спешно улетел обратно в Дубай. «Выгнала» его глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.  Она попросила Минобороны отправить Милохина в армию.

Глава Союза добровольцев Донбасса депутат Госдумы Александр Бородай считает достаточным то, что Милохин будет опасаться вернуться в Россию.

«Я могу только порадоваться этому. Он — сомнительное приобретение для России, поэтому пусть убегает. Главное, чтобы никогда не возвращался. В армии он точно не пригодится, там предатели не нужны…

Зачем ему быть тут? Пусть отходы будут где-то в другом месте. Надеюсь, он больше не сможет переступить границу Российской Федерации», — подчеркнул депутат.

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