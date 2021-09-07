«Предатели!» – в Киеве с жесткой критикой обрушились на США

07.09.2021 20:42 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Своим бегством из Афганистана США предали и обрекли на гибель не только своих местных союзников, но и военные контингенты других стран – Британии и Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил руководитель Независимой группы макроэкономического анализа и прогноза Михаил Кухар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Почему рухнул афганский фронт? Потому что США без предупреждения союзников сняли свои части с фронта, в тылу сдавали важные объекты талибам, проводили массу акций, которые подрывали целостность афганского фронта и боевой дух афганской армии. Эти мероприятия имели настолько массовый и обвальный характер, что этим они деморализовали афганскую армию. Причём эта непорядочность по отношению к союзникам перешла всякие границы, когда они не сообщили даже британцам в Кабуле в последние дни эвакуации, что они покинули позиции и ушли, также они не сообщили украинскому контингенту. Собственно, в истории войн, подобные действия трактуются как грубое предательство. Мало того, что американцы предали афганскую армию, случилось грубое предательство британского и украинского контингента», – возмутился он.

Кроме того, экономист отметил, что из-за желания американцев сэкономить на эвакуации, сейчас пособников США повсеместно убивают в Афганистане.

«В Афганистане не было нормальной цивилизованной эвакуации. Вроде бы, администрация Байдена преследовала интересы США в том, чтобы не тратить большие средства на эвакуацию десятков и даже сотен тысяч людей с их дальнейшим обустройством, но простите, этим шагом производится пособничество талибам в ликвидации всех этих людей. Иными словами, все чиновники, которые участвовали в разворовывании американских денег на протяжении двадцати лет в Афганистане, сейчас убиваются талибами», – добавил Кухар.

Также эксперт подчеркнул, что расстрельные списки Талибану передал сам Госдепартамент США под предлогом списков на проход в кабульский аэропорт.

«Списки пособников были переданы талибам: «Этих людей, пожалуйста, выпустите в аэропорт, мы их будем вывозить». Это не сработало, но все списки людей, которые сотрудничали с США в Афганистане, переданы прямо в руки Талибану, после чего Талибан начал обход по домам. Эти расстрельные списки для Талибана подготовил Госдеп, а не сами талибы. Это шквал фактов, которые говорят о том, что сейчас талибы – военные союзники США», – заключил Кухар.

Напомним, ранее в Москве заявили, что геополитическое поражение США в Афганистане будет иметь далеко идущие последствия для всего региона. Фактически Вашингтон теряет своих потенциальных союзников и сателлитов, а вся Центральная Азия достаётся России и Китаю.