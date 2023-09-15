Предательство не спасло Шуфрича от репрессий

Игорь Шкапа.  
15.09.2023 09:21
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, СБУ, Украина


Сегодня в своем поместье задержан депутат Верховной рады Нестор Шуфрич. Примечательно, что ранее Шуфрич считался пророссийским политиком, но теперь полностью поддерживает киевский режим и проклинает Россию.

О задержании политика, опубликовав соответствующую фотографию, сообщил главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

Сегодня в своем поместье задержан депутат Верховной рады Нестор Шуфрич. Примечательно, что ранее Шуфрич...

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«Служба безопасности Украины задержала народного депутата Нестора Шуфрича у него дома в селе Козин Киевской области. Сегодня проходит более 50 обысков по делу Шуфрича. Шуфрич является фигурантом дела российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем.

По выводам следствия, Шуфрич по заданию Сивковича выступал на телеканалах Украины и России с целью распространения российской пропаганды и продвижения антиукраинской политики. Ему инкриминируется государственная измена.

В принципе, мне пришлось накануне вторжения ударить Шуфрича на телеэфире именно по этой причине. Поэтому я искренне поздравляю, что до Шуфрича дотянутся правоохранительные органы», – радуется Бутусов в своем тг-канале.

Он возмущается тем, что Шуфрич до последнего времени был депутатом, является председателем комитета и «всегда голосует, как скажет власть».

«Но я приветствую, что СБУ и президент Зеленский проявили политическую волю и обратили внимание на масштабную пророссийскую деятельность большого количества украинских государственных деятелей высшего ранга. Надеюсь, что президент Зеленский и СБУ будут действовать решительно, на все имущество и счета Шуфрича и близких будут наложены аресты.

И надеюсь, что все участники сети Сивковича будут задержаны за государственную измену. Напомню, что личный помощник Сивковича Слуга народа Даниил Гетманцев сейчас является создателем крупнейшей коррупционной схемы – блокирования налоговых накладных. Выглядит логично, что появление Гетманцева на высоких должностях в Слуге народа – это результат еще одной спецоперации ФСБ РФ.

Я писал о многих агентах ФСБ РФ в высших эшелонах украинских властей, и по каждому фигуранту со временем информация полностью подтверждается», – резюмирует Бутусов.

Здесь стоит понимать, что Бутусов обслуживает враждующую с Зеленским олигархическую группировку экс-президента Петра Порошенко. Упомянутый же Гетманцев занимает должность председателя комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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