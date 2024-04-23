Предавшая Крым Ефросинина клянется всегда ненавидеть родной язык

Бывшая крымчанка, украинская телеведущая Маша Ефросинина пытается убедить украинскую аудиторию, что ошибалась, когда отдавала предпочтение родному русскому языку.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», она заявила в интервью антироссийскому пропагандисткому сайту «Украинская правда».

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Ранее она вела свои передачи на русском языке, оправдывалась, что таким был запрос аудитории, за что подвергалась травле, но теперь уверяет, что жалеет о сказанном.

«Если бы я была собрана, я бы не сказала о запросе аудитории. Это была моя ошибка. Я совсем не это вкладывала. Имела в виду, что слова очень сильный рычаг. Я понимаю, что являлась инструментом очень серьезной русификации Украины. Инструментом! Но ведь не главнокомандующим, я не была тем, кто все это придумал. И я несу свою ответственность. Совершенно точно могу сказать, что я была частью этой большой ошибки, о которой жалею», – сказала Ефросинина.

Она говорит, что перешла бы на украинский даже без хейта.

У нее поинтересовались, почему же она не перешла на украинский после того, как Украина лишилась ее родного Крыма.

«Вспоминаю свое состояние тогда. В тот момент у меня не было внутри никаких импульсов о языке. Я писала сообщения на русском, пошла на все телеканалы, на ток-шоу, со мной говорили ведущие на русском. Гости в студии, среди которых был Мустафа Джемилев, разговаривали по-русски. Так было. То есть сегодняшнее состояние и то состояние – не сравнимое», – снова оправдывается ведущая.

По ее словам, «это история половины страны».

«Знаешь, меня не воспитывали в ненависти ко всему русскому. Напротив, даже в любви воспитывали. Но сегодня не хочу иметь ничего общего с русским вообще, с этой страной, с этим языком. Я хочу отделить от них навсегда – себя, своих детей и все будущие поколения, которые потом родят мои дети. И я их буду воспитывать именно так», – обещает Ефросинина.