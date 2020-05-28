Предавшая Крым телеведущая отказалась от работы в России

28.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Известная украинская телеведущая, крымчанка Маша Ефросинина отказалась от работы на двух российских федеральных телеканалах, которую ей предложили во время перехода Крыма под российскую юрисдикцию.

Об этом она похвасталась в эфире интернет-канала «Ходят слухи», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ефросининой, она не поддержала воссоединение Крыма с Россией, посчитав это аннексией, и потому отказалась, хоть в тот момент и была без работы.

«Это были федеральные каналы. Два. Не три, а два больших канала. Это было ровно в момент аннексии Крыма, в 14-м году, на фоне моего увольнения с «Нового канала». Мне сразу же поступило предложение – одно я отвергла с ходу, второе. А в первом я вступила в диалог на той почве, что «как вы себе это представляете вообще. Посмотрите все мои посты, я же высказывалась против этого. И вообще, как».

Я тогда активно очень высказывалась, и риторика была примерно следующая, супер тогда все это выглядело, что это же очень круто. Ведущая крымчанка, русскоязычная, которую мы спасли из плена националистов. У них все сложилось мгновенно, что меня таким образом стоило, что я без работы, не веду и никогда не вела на украинском языке.

Я в принципе даже зрителю никогда не заявляло себя как украиноязычная ведущая. Ну это же спасение утопающего, это же прекрасно. И тогда, конечно, я отказала. Я бы и так отказала, но я успела получить объяснения», – заявила Ефросинина.

Ранее она с разочарованием признала, что никто из ее родственников и знакомых не пожаловался, что в российском Крыму стало хуже жить.