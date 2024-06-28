Предавший родину кагэбист: «План Трампа укокошит Украину»

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Предложенный окружением экс-президента США Дональда Трампа план по прекращению конфликта на Украине предполагает то, что украинская экономика и оборонка загнутся ещё на стадии переговоров.

Об этом в своём видеоблоге заявил предавший Родину бывший агент КГБ СССР Юрий Швец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп, став президентом, тут же приостановит всяческую помощь Украине и скажет – садись за стол переговоров с Путиным и договаривайся. А Путину скажет – если ты не договоришься, тогда мы Украине поставим столько помощи, что не дай бог. Тут понятно, сегодня приостанавливается помощь Украине, она проводит переговоры, переговоры длятся несколько месяцев, а через несколько месяцев – всё, опять нет снарядов. И два-три месяца – и экономика загибается, потому что 65% украинского бюджета – это американская и западноевропейская финансовая помощь», – сказал Швец.

«А России? Будут пугать Россию, что увеличат помощь Украине – ну, Путин скажет через полгода: ну, я же веду переговоры, они не соглашаются, что делать, давай ещё один год. А потом ещё один год и так далее. Короче говоря, дешёвый, полностью пропутинский план», – возмутился предатель.