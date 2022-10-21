Предчувствие войны на Днестре – Санду и Зеленский играют с фитилём

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Новости Украины

Президент Молдовы Майя Санду намерена под давлением Запада начать конфликт с Приднестровьем.

С таким заявлением выступил сегодня бывший президент Молдовы Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поступает всё больше сигналов о том, что власть готовит мобилизацию граждан и намерена начать военные действия на Днестре, по требованию и при поддержке внешних союзников Майи Санду. Ставка иностранных акторов заключается в том, чтобы превратить Республику Молдова в активную сторону военного противостояния с российскими силами, чтобы затем Кишинёв мог оправдать «дружественное» вмешательство войск НАТО из Румынии и других западных стран, которые пересекут Прут», – написал Додон в своем ТГ-канале.

Приднестровские каналы уточняют, что США поставили Санду тайминг до конца февраля 2023 года.

В своих опасениях Додон не одинок. Сегодня же с заявлением выступил глава Союза ветеранов ВС Молдовы Владимир Донцул.

«Руководство нашей страны напрямую ведет нас ко второй войне на Днестре. Не хочу быть предсказателем, но боюсь, что так оно и случится — если придут те “помощники”, которые обещают, что “мы вам поможем, а вы идите”. Уже украинцам “помогли”. Если разгорится очаг пожара, то две бочки бензина долить в этот пожар – найдутся желающие. Поверьте мне. Я не хочу второй войны, не хочу участвовать в ней», — сказал Донцул.

Объективные основания для таких опасений и предсказаний определенно существуют. Еще в сентябре Майя Санду заявила, что «в случае победы Украины в войне, начатой Российской Федерацией, могут быть созданы предпосылки для урегулирования приднестровского конфликта».

Недавно ее разыграли российские пранкеры Вован и Лексус, которым молдавский президент пообещала провести в стране мобилизацию. Когда разговор был опубликован, пресс-служба Санду заявила, что это «дип фейк».

Однако через несколько дней министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил в интервью телеканалу Pro TV, что анализируется ситуация возможной частичной мобилизации. И тут тоже государственные пропагандисты стали уверять, что Носатого неправильно перевели на русский.

Однако молдавские журналисты выяснили, что минобороны уже запрашивает у различных частных предприятий и учреждений списки их сотрудников, мужчин 1996-2004 годов рождения. Основания для мобилизации понятны. Молдавские вооруженные силы насчитывают по разным оценкам от 15 до 19 тыс человек. С таким контингентом много не навоюешь, а к войне Молдову определенно готовят.

12 октября Носатый побывал с рабочим визитом в Брюсселе. Он принял участие в заседании «группы Рамштайн» — контактной группы поддержки Украины в штаб-квартире НАТО.

Тем временем жители Молдовы были встревожены активным передвижением военной техники через румынскую границу и по Днестру. Как выяснилось с 12 по 21 октября в стране проходили военные учения спецподразделений «JCET-2022». Молдавских военных приехали тренировать британские инструкторы. Упражнения созданы для отработки взаимодействия с подразделениями в других странах на тот случай, если там придется использовать ВС США.

Европейский комиссар по бюджету и администрированию Йоханнес Хан пообещал выделить на «укрепление обороноспособности» финансовую поддержку от Европейского фонда мира. Она пойдет на ускорение модернизации сектора безопасности и обороны. Кроме того, в Кишиневе побывали сразу два министра обороны Румынии и Германии. Берлин предоставит Молдове военные дроны и другое оборудование. Уже в этом году около 500 солдат молдавской армии прошли «стажировку» в ФРГ. ЕС выделяет 40 млн евро, которые пойдут на совершенствование системы защиты от кибератак, закупку беспилотных летательных аппаратов и нелетального военного оборудования. США выделили более миллиарда долларов странам, «находящимся в зоне риска российско-украинского конфликта». Молдова – в их числе.

«Мы хотим модернизировать оборонный потенциал до самых высоких международных стандартов. У нас давние партнерские отношения с НАТО», – заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

«Факты того, что Посольство США практически постоянно на связи с нашим руководством, что наши чиновники начали вывозить свои семьи за рубеж, что постоянно проводятся молдо-румынские учения по подавлению уличных беспорядков, говорит об основательности подготовки и о том, что фигуры уже расставлены и остается отдать приказ», – отмечает молдавский политолог Владимир Ротарь.

Параллельно нагнетается напряженность вокруг Приднестровья. Молдавский вице-премьер по «реинтеграции» Олег Серебрян заявил, что риск случайного взрыва на складе в Колбасне – «очень высок». Это старые советские склады, в которых размещено 42 тыс тонн вооружений и боеприпасов, так что «случайный взрыв» будет эквивалентен ядерному.

Кроме того Кишинев требует от Тирасполя убрать посты, установленные в зоне безопасности – якобы неправомерно. Эти модуль-вагончики они назвали укреплением фортификационных сооружений.

При этом молдавская сторона заблокировала посещение военными наблюдателями своих тюрем в Бендерах. Известно, что там есть оружие. Военные наблюдатели должны вынести вердикт на предмет того, есть ли приготовления к ведению боевых действий.

«Эти объекты находятся в центре города. Что там происходит, какие там формирования, почему они закрыты для миротворческой операции, молдавская сторона не смогла прояснить», – заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков.

Воинственные заявления продолжают поступать из Киева. К Арестовичу и Подоляку присоединился бывший президент Украины Петр Порошенко.

«Я говорю не только про оккупированную территорию Украины, включая Крым. Я говорю про Приднестровье в Молдове, про Осетию и Абхазию в Грузии. И чтоб приблизить это, какой самый короткий путь к миру? Поставки Украине нового оружия», – написал он в американской соцсети.

Подвякнул из грузинской тюрьмы другой экс-президент Михаил Саакашвили.

«Одна из следующих необходимых целей для ВСУ — Приднестровье. Украина просто обязана убрать эту угрозу у своих границ. Операция, учитывая слабость 14-ой армии, может продолжаться максимум 2-3 дня при минимальных потерях. Я советую руководству Молдовы немедленно начать предметный разговор с Киевом про восстановление территориальной целостности своей прекрасной страны», — написал Саакашвили.

Ситуацию прокомментировал агентству директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«В Приднестровье была совершена серия террористических актов, следы которых, как говорят в Тирасполе, ведут на Украину. Одновременно Киев раскручивает тезис об угрозе, якобы исходящей от российских военных, которые несут службу на левом берегу Днестра. Цель очевидна – попытаться спровоцировать молдавские власти на силовые действия», – заявил дипломат.

В Приднестровье продолжает действовать «желтый» уровень террористической угрозы и растет обеспокоенность населения. Объединенный совет трудовых коллективов ПМР обратился в ООН с призывом не допустить развязывание войны.

«Со стороны должностных лиц Украины руководству Республики Молдова звучат уверения и обещания об оказании военной помощи при попытке военного решения конфликта с ПМР. Во всех выступлениях президента Молдовы Майи Санду звучит антироссийская риторика. Что же неймется кровожадным провокаторам?! За кого и ради чего должны сегодня погибать мирные граждане Молдовы, Украины, Приднестровья?!», – говорится в обращении.

Калининградский политолог Александр Носович предлагает свои объяснения нагнетания напряженности вокруг Молдовы и Приднестровья.

«Версий у меня две. Либо соросовский директор СИБ (молдавская спецслужба – ред.) Мустяцэ получил от МИ-6 достоверную информацию, что русские все же намерены пробиваться к Одессе и не позднее марта выйдут к конституционным границам РМ, либо Зеленский, уже не спрашивая на то разрешения Майи Санду, твердо вознамерился “долбануть по Приднестровью”, и в скором будущем атакует дальнобойным оружием склады с вооружениями в Колбасне. После чего Молдавия хочешь-не хочешь окажется втянутой в военный конфликт России и Украины. С учётом возрастающей неадекватности Зеленского – второй вариант мне кажется самым правдоподобным», – написал Носович.

Успокаивают лишь данные последнего соцопроса, согласно которому половина (48,8%) граждан Молдовы точно не собирается защищать страну с оружием в руках, а еще 13,3% скорее нет. Готовых воевать за Молдову чуть меньше четверти (22,4%), правда они не уточняют, против кого готовы воевать, а против кого – нет.