«Предохранители сорваны». Донбасс оказался на пороге большой войны

16.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Вчерашнее покушение в Горловке на командира 1-го территориального батальона Народной милиции ДНР Сергея Попова (позывной «Длинный») представляет собой не диверсию, а теракт..

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет спецкор Александр Коц.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«В любом случае речь все-таки идет не о диверсии в Горловке, а о теракте. Во-первых, комбат «Длинный» был подорван не на фронте, а в центре города. Во-вторых, в его машине был маленький ребенок, и это не остановило тех, кто приводил взрывчатку в действие. Демонстративность преступления говорит о том, что его целью было устрашение. Представьте, что теперь чувствуют военные ДНР и ЛНР, каждое утро сажающие своих детей в машину. Украинская сторона в очередной раз показала, что никаких моральных барьеров у нее нет», – отмечает автор.

По его словам, теракт в Горловке снова заставил говорить о том, что Донбасс оказался на пороге новой войны.

«Украина применяет ствольную артиллерию, которой близко не должно быть к линии разграничения. Вдоль нее лазят польские и литовские разведчики. Были замечены и турецкие спецы, которые, по слухам, налаживают украинцам связь и тренируют их работе со своими ударными беспилотниками «Байрактар». После азербайджанского «блицкрига» в Карабахе, где турецкие «Байрактары» играли одну из главных скрипок, на Украине бредят мечтой повторить то же самое на Донбассе. Подрыв комбата ДНР вместе с его дочкой – сигнал о том, что предохранители сорваны. Обострение на Донбассе может случится в любой момент», – резюмирует Коц.

Читайте по теме: «Теперь неприятностей будет больше». Вместе с дочерью взорван комбат ДНР.