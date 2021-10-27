Предпринята попытка сорвать запуск «СП-2» – Стешин о применении «Байрактаров» в Донбассе

27.10.2021 10:00 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Есть несколько причин вчерашнего обострения в Донбассе и первого боевого применения ВСУ турецких ударных БПЛА.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет специальный корреспондент Дмитрий Стешин, неоднократно работавший в горячих точках, в том числе в Донбассе.

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«США используют последнюю возможность сорвать запуск «Северного потока-2» и потребовали от Украины – «обострить». При этом США не готовы идти до конца. Им нужно лишь обострение с последствиями для РФ. Украина тоже прекрасно понимает, что с обострением можно не рассчитать и повторить судьбу Грузии в 2008 году, нарвавшись на «Принуждение к миру». И с Россией по газу и транзиту Киеву договориться было бы хорошо. И США ослушаться нельзя. Сложный расклад», – отмечает Стешин.

Также автор отметает версию, что таким образом пытались прорекламировать турецкие беспилотники.

«После Карабаха их можно уже не рекламировать. Это Украина показывала хозяевам этих беспилотников, что умеет с ними обращаться и даже проворачивать какие-то тактические комбинации. В этом были сомнения до сегодняшнего дня», – подчеркивает спецкор.

При этом Стешин считает, что масштабного наступления по земле «армия Украины не хочет, боится, не способна на это». Поэтому, по его мнению, был найден промежуточный вариант, обкатанный Западом во множестве стран – от Сербии до Ливии и Сирии: скорее всего, в Донбассе «начнут выдалбливать инфраструктуру – мирную и военную».