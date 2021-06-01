Председатель парламента Сербии: «В Москве я дал четкий сигнал»

01.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Свой визит в Россию председатель Народной скупщины Сербии Ивица Дачич начал с возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата у стен московского кремля.

Об этом сообщает сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Помимо Дачича в церемонии возложения цветов к Могиле неизвестному солдату в Александровском саду приняли участие председатель парламентской группы по дружбе с Россией Милован Дрецун, председатель парламентских групп Джордже Миличевич, замрпед Народной скупщины Эльвира Ковач, посол Сербии в России Мирослав Лазанский, сербский военный атташе полковник Будимир Гайич и его помощник Йовица Босанчич.

«Я возложил венок к памятнику Неизвестному солдату в знак большого уважения к памяти всех жертв Второй мировой войны, – сказал Ивица Дачич. – И это, безусловно, является четким сигналом того, что Сербия не принадлежит к кругу стран, которые реабилитируют или релятивизируют (обесценивают – ред.) преступления, совершенные во время Второй мировой войны, и занимаются искажением истории».

Председатель Народной скупщины высоко оценил встречу со своим коллегой – председателем Государственной Думы России Вячеславом Володиным.

«Разговор с Володиным был чрезвычайно конструктивным. Наша цель – улучшить наше сотрудничество на основе соглашения, которое уже налажено между нашими двумя парламентами. Между двумя парламентами существует и Комиссия по сотрудничеству под председательством президентов, и следующее заседание состоится в Белграде, после парламентских выборов в Российской Федерации, которые состоятся в сентябре… Обе страны, и один, и другой народ сталкиваются с многочисленными проблемами, с большим давлением, поэтому наше сотрудничество чрезвычайно важно», – отметил Дачич.

Также Ивица Дачич провел встречи с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко и главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Насколько мне известно, производство вакцины «Спутник V» уже начинается в Сербии в соответствии с соглашением между нашими странами, – сказала, обращаясь к гостю, Матвиенко. – Это позволит полностью удовлетворить потребности вашей страны, а также решить проблему экспорта вакцины в другие страны, которые в этом заинтересованы. Если я не ошибаюсь, вы тоже ей вакцинировались…. Отношения между нашими странами продолжают развиваться, это особые отношения, поистине союзнические».

В свою очередь, в ходе встречи с экс- коллегой (ранее Дачич занимал пост министра иностранных дел) Сергей Лавров в очередной раз подтвердил, что Российская Федерация примет только такое решение для Косово и Метохии, которое будет приемлемым для Сербии. Также он подтвердил то, что российская сторона продолжит оказывать поддержку Сербии в сохранении ее территориальной целостности и суверенитета.

После Москвы ожидается, что Дачич примет участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, который будет проходить со 2 по 5 июня.