Председательствующая в ЕС страна недовольна плохими отношениями Брюсселя с Москвой

29.09.2021 10:58 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Словения выражает сожаление по поводу нынешнего низкого уровня отношений Евросоюза с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил Алойз Ковшка, глава Госсовета балканской республики, председательствующей в союзе до конца 2021 года.

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Издание поинтересовалось, как можно улучшить отношения между Евросоюзом и Россией.

«ЕС обеспокоен ситуацией с правами человека в РФ. Нельзя не отметить тот факт, что после Brexit в ЕС также возросла обеспокоенность по поводу присутствия значительных вооруженных сил в непосредственной близости от его внешних границ. Однако, несмотря на ограничительные меры, стратегический интерес ЕС — вести открытый диалог с РФ и находить долгосрочные решения для обеспечения мира, взаимного доверия и сотрудничества», – сказал словенский политик.

«Словения, будучи государством — членом ЕС и в настоящее время председательствуя в объединении, выражает сожаление по поводу нынешнего низкого уровня отношений с Россией. Хотя отношения между Словенией и РФ находятся в рамках согласованной политики ЕС, Любляна стремится к открытому политическому диалогу, повышению взаимного доверия и качественному двустороннему сотрудничеству во всех сферах, не обремененных ограничительными мерами, при этом можно выделить взаимные экономические интересы и историко-цивилизационные связи», – подчеркнул Ковшка.

По его словам, поддержание такого рода связей на высоком уровне улучшает взаимопонимание и уважение, а также укрепляет доверие на многостороннем уровне.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», конфузом для Киева обернулось приглашение на форум «Крымская платформа» президента Словении Борута Пахора. Так, вместо того, чтобы обличать Россию, он призвал Украину и ЕС начать диалог с Россией, чтобы наладить отношения.