Представитель ЕС указал косовским сепаратистам на необходимость соблюдать договор об официальных визитах

06.09.2021 16:53 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Питер Стано заявил, что Брюссель ожидает, что все договоренности, достигнутые в рамках диалога между Белградом и Приштиной, в том числе об официальных визитах, будут соблюдаться.

Так Брюссель отреагировал на третий за этот год запрет на въезд директора Канцелярии по Косово и Метохии при Правительстве Сербии Петара Петковича в край.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Стано отметил, что Белград и Приштина согласовали четкие условия проведения официальных визитов, и подчеркнул, что соглашение не должно политизироваться.

«Мы призываем стороны содействовать посредством диалога атмосфере, которая ведет к примирению, региональной стабильности и сотрудничеству, и которая идет на пользу гражданам. Визиты обеих сторон должны проводиться таким образом, чтобы способствовать процессу нормализации отношений и поддерживать общую работу в рамках диалога между Белградом и Приштиной», – заявил еврочиновник.

В своей попытке объяснить запрет на посещение 3 и 4 сентября Петковичем Косово, приштинские власти обвинили его в «использования языка вражды» и в «подстрекательствах». Напомним, что директор Канцелярии по Косово и Метохии при Правительстве Сербии планировал посетить несколько предприятий края, через которые Сербия предоставила местным сербам новые рабочие места, а также хотел навестить социально уязвимые семьи и передать им помощь.