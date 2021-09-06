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06.09.2021 16:53 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, ЕС, Косово, Политика, Сербия
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Представитель ЕС указал косовским сепаратистам на необходимость соблюдать договор об официальных визитах

Представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Питер Стано заявил, что Брюссель ожидает, что все договоренности,...

Представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Питер Стано заявил, что Брюссель ожидает, что все договоренности, достигнутые в рамках диалога между Белградом и Приштиной, в том числе об официальных визитах, будут соблюдаться.

Так Брюссель отреагировал на третий за этот год запрет на въезд директора Канцелярии по Косово и Метохии при Правительстве Сербии Петара Петковича в край.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Стано отметил, что Белград и Приштина согласовали четкие условия проведения официальных визитов, и подчеркнул, что соглашение не должно политизироваться.

«Мы призываем стороны содействовать посредством диалога атмосфере, которая ведет к примирению, региональной стабильности и сотрудничеству, и которая идет на пользу гражданам. Визиты обеих сторон должны проводиться таким образом, чтобы способствовать процессу нормализации отношений и поддерживать общую работу в рамках диалога между Белградом и Приштиной», – заявил еврочиновник.

В своей попытке объяснить запрет на посещение 3 и 4 сентября Петковичем Косово, приштинские власти обвинили его в «использования языка вражды» и в «подстрекательствах». Напомним, что директор Канцелярии по Косово и Метохии при Правительстве Сербии планировал посетить несколько предприятий края, через которые Сербия предоставила местным сербам новые рабочие места, а также хотел навестить социально уязвимые семьи и передать им помощь.

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