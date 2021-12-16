Представитель Госдепа по телефону пригрозил лидеру боснийских сербов последствиями

16.12.2021  17:58 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Босния, Дзен, Политика, США


Специальный советник госсекретаря США Дерек Шоле провел телефонный разговор с сербским членом Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

В разговоре американец заявил, что действия Республики Сербской по возвращению отобранных у нее полномочий «будут иметь последствия».

Специальный советник госсекретаря США Дерек Шоле провел телефонный разговор с сербским членом Президиума Боснии...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», темой разговора Шоле и Додика стал начатый Народной скупщиной Республики Сербской процесс возвращения отобранных у нее Верховными представителями Дейтонских полномочий. В тоже время в версии представителя Госдепа, темой стали «неприемлемые шаги правящей коалиции в Республике Сербской направлены на подрыв институций БиГ».

«Коррупция и действия против Дейтонского соглашения имеют последствия, – сказал американец. – Необходимо вернуться к диалогу в рамках учреждений БиГ».

Во время своего недавнего визита в БиГ Дерк Шоле сделал заключение о том, что выход РС из государственных институтов страны приведет Боснию к экономическому тупику, ослабит верховенство закона и поставит его под угрозу.

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