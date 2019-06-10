Представитель «Оппоблока» публично гордится сыном – будущим офицером ВСУ

10.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Мэр находящегося на юге Донбасса подконтрольного киевской власти Мариуполя Вадим Бойченко похвастался, что его сын является «патриотом», потому что служит в украинской армии и скоро станет офицером.

Об этом он заявил в ходе организованного «Оппозиционным блоком» форума объединенных оппозиционных сил «Доверяй делам», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бойченко также намекнул, что солидарен с украинской пропагандой, утверждающей, будто Мариуполь обстреливался ополченцами ДНР.

«Сегодня моя дочь защитила диплом бакалавра в Киевском университете им. Тараса Григорьевича Шевченко, а через десять дней мой сын, как настоящий патриот Украины, станет офицером украинской армии.

В 2014 году это был непростой выбор для нашей семьи. И когда под Мариуполем рвались «Грады», мы с супругой стояли на плацу и слушали присягу нашего сына. Но мы все верили в то, что мир настанет в ближайшие дни, что эта бессмысленная война закончится в нашей стране Украине. И что мы получили? Мы получили войну, которая идет уже пять лет.

Мой сын завтра станет офицером украинской армии, и я здесь уже не как мэр, а как родитель своего сына, которого воспитал настоящим патриотом нашей страны», – заявил Бойченко,

Напомним, другой представитель «оппозиционных сил» экс-регионал и олигарх Вадим Новинский потребовал от Зеленского ускорить возвращение Донбасса на Украину.