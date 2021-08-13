Представитель Республики Сербской в России: «Новая война в Боснии возможна»

13.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Бошнякская элита при поддержке Запада целенаправленно нагнетает ситуацию в Боснии и Герцеговине, чтобы решить «сербский вопрос» и привести страну в НАТО.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал представитель Республики Сербской в России Душко Перович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

На вопрос ведущего радиостанции и автора проекта «Балканист» Олега Бондаренко, возможна ли (учитывая ухудшившуюся после введения ушедшим Верховным представителем по БиГ Валентином Инцко поправок в уголовный кодекс, подразумевающих уголовную ответственность за отрицание липового «геноцида в Сребренице»), новая боснийская война, Душко Перкович ответил, что возможна. И признался, что нынешняя ситуация схожа с 1992 годом, когда началась прошлая война в Боснии и Герцеговине.

«В 1992 году они вооружились и расстреляли сербскую свадьбу в Сараево. И убили кума. Так все началось, – вспомнил Перкович. – Потом выяснилось кто это был – специально обученные люди. А кто стрелял в Киеве на майдане? Тоже некие неизвестные люди неизвестные снайперы, потом уже проявился этот грузин».

Новый виток давления на Республику Сербскую Перкович связывает с нежеланием боснийских сербов вступать НАТО – эта их принципиальная позиция не позволяет бошнякской элите Сараево присоединить Боснию и Герцеговину к Североатлантическому альянсу.

«Если б захотела в НАТО, то все было бы нормально. И нужно читать внимательно и анализировать, читать между строк то, о чем говорит лидер партии SDA (Партии демократического действия – крупнейшей партии бошнякского большинства БиГ – ред.), сын известного Алии Изетбеговича (лидера бошнякских исламистов-сепаратистов, первого президента БиГ – ред.) Бакир Изетбегович, который открыто угрожает, называя Республику Сербскую геноцидным образованием. Он говорит, что сейчас грядет второй тайм, а тогда в 90-е был первый, и «мы хотим отомстить». То есть он открыто угрожает войной.

Они там хорошо вооружены, в Боснии и Герцеговине было 50% ВПК бывшей Югославии, и на территории бошнякско-хорватской Федерации все эти заводы работают, а Республике Сербской Запад запретил что-либо производить, работает только разная мелочь, как ремонт двигателей. А на их территории производятся патроны, пушки….

Когда бы теракт против «Шарли Эбдо», террорист стрелял патронами, произведенными в городе Кониц…. В городе Возуч была создана в 1992 – 93 годах интернациональная бригада «Эль-Муджахетдин» численностью в тысячу семьсот человек. То есть «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация – ред.) не было создано в Сирии, как все думают, а было создано в Боснии и Герцеговине.

После войны они получили гражданство и пенсии, имеют статус ветеранов и поженились на местных девушках. Непонятно почему Европа не обращает внимании на это. И они много угрожают. Если бы лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил то, что заявлял в последнее время говорит Бакир Изетбегович, то его бы давно арестовали, бросили бы десант на Баня-Луку (столицу Республики Сербской – ред.) и обвинили бы сербов в разжигании войны», – сказал представитель РС в России.

Отвечая на вопрос слушателя, Перкович не исключил, что обострение инициируется Западом и его сараевскими марионетками, чтобы не позволить БиГ присоединиться к «Турецкому потоку».

«Все возможно. Республика Сербская находится в глубоких переговорах с «Газпромом». Но Федерация (бошнякско-хорватская) отказывается, несмотря на то, что они покупают российский газ и живут за счет него, у них есть долг за гуманитарные поставки за 1992 – 96 годы, и они все время говорят, что хотят отойти от российской зависимости. При этом они могут только российский газ получать, не знаю откуда еще, есть идея присоединиться к хорватской трубопроводной системе, но там газ гораздо дороже, через терминал который поставляет сжиженный газ. Им предлагают, давайте присоединимся к «Турецкому потоку», это будет дешевле и более выгодно, и с точки зрения экономической безопасности, но они отказываются. Когда был актуален «Южный поток», они не хотели дать право на переход границы (протягивание трубопровода через границу страны)», -заключил гость радиостанции.