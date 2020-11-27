Предупреждение из Москвы: «Россия не позволит атаковать своих граждан в Донбассе»

27.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

Недавнее заявление командующего ВСУ Руслана Хомчака о невозможности завоевания Донбасса Украиной может быть попыткой дезинформации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет военный обозреватель, полковник запаса Виктор Баранец.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«А, может быть, все это – хитрая информационная игра, блеф украинского генштаба, который устами своего начальника решил убаюкать Донбасс? А оттуда поступают тревожные сигналы и о перегруппировке украинских войск, и о «концентрации танков» на донецком направлении.

Если это так, то я бы добавил генералу Хомчаку и четвертую причину, из-за которой ВСУ не следует развязывать войну на Донбассе, – Россия не будет смиренно наблюдать за тем, как уничтожают мирных людей, сотни тысяч которых имеют российское гражданство», – предупредил Баранец.

Более подробно о заявлении Хомчака читайте в материале «Донецкие эксперты растолковали заявление украинского командующего о невозможности завоевать Донбасс».