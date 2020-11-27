27.11.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Предупреждение из Москвы: «Россия не позволит атаковать своих граждан в Донбассе»


Недавнее заявление командующего ВСУ Руслана Хомчака о невозможности завоевания Донбасса Украиной может быть попыткой дезинформации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет военный обозреватель, полковник запаса Виктор Баранец.

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«А, может быть, все это – хитрая информационная игра, блеф украинского генштаба, который устами своего начальника решил убаюкать Донбасс? А оттуда поступают тревожные сигналы и о перегруппировке украинских войск, и о «концентрации танков» на донецком направлении.

Если это так, то я бы добавил генералу Хомчаку и четвертую причину, из-за которой ВСУ не следует развязывать войну на Донбассе, – Россия не будет смиренно наблюдать за тем, как уничтожают мирных людей, сотни тысяч которых имеют российское гражданство», – предупредил Баранец.

Более подробно о заявлении Хомчака читайте в материале «Донецкие эксперты растолковали заявление украинского командующего о невозможности завоевать Донбасс».

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