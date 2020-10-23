Предвыборные поджоги в Одессе: Сожрите уже друг друга!

23.10.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Кучно пошли пожары в Одесской области. Хотя это примета такая — горит, значит выборы.

В Измаиле сожгли автомобиль кандидата в депутаты Одесского облсовета от партии «За майбутнє» Дмитрия Зеленькова. Его машина Toyota Land Cruiser Prado пострадала ночью, поэтому владелец остался цел и невредим — он спал. Или не спал, а до утра заматывал изолентой очки пенсионеров с избирательного округа в качестве благотворительного жеста, или клеил на предназначенные им же пузырьки корвалола свои портреты, а, может, заливал эпоксидкой грибок на детской площадке. А неизвестные негодяи вот так…

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Кстати, насчет «За майбутнє» еще же не все в курсе, да? Так вот новую жизнь в эту лежащую мертвым грузом техническую партию вдохнул Игорь Коломойский аккурат под выборы, поставив во главу своего человека Игоря Палицу, успевшего послужить губернатором Одесской области. Партия слеплена из ошметков УКРОПа, бывшего Блока Петра Порошенко, «Народного фронта» Яценюка и т. п. Когда-то ошметки покинули насиженные места на опережение — их бы все равно выкинули за участие в коррупционных схемах, только не потому, что это что-то плохое, а потому, что уголовные дела на партийцев уже были заведены. «Хорошие ребята», как ни посмотри.

А что касается Зеленькова, то он является директором ООО «Дунай-Агрос». И если набрать в интернете имя этого, лишившегося средства передвижения кандидата, то всплывет оно исключительно в связке с именем члена ОПГ Румына Виталия Вариводы по кличке Кипяток. Ну прямо как в 90-е — бациллы, антибиотики, «кому в жопу паяльник?». Упомянутый Кипяток вроде как хочет взять под контроль, то есть крышевать, неких аграриев (хотя интернет — это же «большая помойка», все знают). А Зеленьков ему не дает — ему самому взять под контроль хочется? Или он за закон? Да, точно! Поэтому и пошел в партию коррупционеров. Вот такой он — будущий депутат.

Но вот вам еще новость тех же суток: совершено покушение на кандидата в депутаты Одесского облсовета от «Батькивщины» и директора скандально известного охранного агентства «Самсон» Андрея Бабенко.

В данном случае сработало взрывное устройство. «Мы ехали на встречу с избирателями, и прямо в пути произошел взрыв, всю машину просто порвало осколками, там были и куски металла, и шарики», — рассказал журналистам коллега кандидата. С ранением головы пострадавший был доставлен в больницу на экстренную операцию.

Про «Батькивщину» Юлии Тимошенко вряд ли кому-нибудь надо рассказывать, а вот что касается раненого кандидата, то тут материала хватит на двадцатитомник… уголовных дел. Собственно, одесситы постоянно слышат о Бабенко по кличке Самсон в криминальных новостях.

Вся та же «большая помойка» приписывает ему рэкет, вымогательство и, на минуточку, похищение детей. В его отношении неоднократно возбуждались уголовные дела. Год назад охранник «Самсона» ударом в голову убил человека. Вопрос о лишении лицензии этой охранной фирмы вставал неоднократно, но та же «большая помойка» настаивает, что крышуют «охранников» в верхах самой Нацполиции, так что выкусите. Но мы-то, конечно, во все это не верим. Мы то, глядя на фотографии пострадавшего от взрыва, думаем, что он коллекционирует бабочек и работает в детской библиотеке, и именно за эту трогательную черту его услугами пользуется «Нацкорпус», например. Ну что в этом случае можно сказать… Да как и в предыдущем — голову прооперируют, и тоже великолепный депутат выйдет. Вполне в духе времени.

Однако не кандидатами едиными живы поджигатели. Опять-таки, в те же сутки, некие неизвестные забросали коктейлями Молотова редакцию издания «Альтернатива» в Овидиополе Одесской области.

«Накануне местных выборов поджог редакции является актом запугивания журналистов», — заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

То есть опять выборы. В данном случае погорельцев хочется даже пожалеть, ели бы не одно «но». Среди уцелевшего после пожара имущества сотрудники редакции гордо продемонстрировали фото Степана Бандеры (так верующие показывают уцелевшие после катастроф образа), висящее на стене, а главред издания Роман Варшанидзе закончил свое обращение к общественности словами «Слава Украине!».

Так что все это единая тусовка — одни бандитствуют, а другие, вроде сожженной редакции, их мнение транслируют. Ей богу 90-е — братва рвется к власти.

Знаете, когда в 1997 году недалеко от издательства «Черноморье» был застрелен редактор газеты «Вечерняя Одесса» Борис Деревянко, заслуженный журналист не «вот этого всего», а Украинской ССР, депутат Одесского горсовета и экс народный депутат СССР… Так вот тогда хоронить Бориса Федоровича пришел весь город.

23 года прошло, а его могила до сих пор утопает в живых цветах. Деревянко был классиком жанра «журналистское расследование» еще ТОЙ школы, а в 90-е как публицист и депутат боролся с таким позорным явлением в Одессе как Эдуард Гурвиц (также восставший из могилы в солнечном Израиле и принимающий участие в местных выборах), чье правление запомнилось разгулом криминала и заказными убийствами.

Кстати, мало кто знает, но даже сюжетные линии «Бандитского Петербурга» во многом списаны с одесских реалий времен Гурвица. Так вот сейчас эти времена вернулись. Только в извращенной форме. Тогда бандиты были только бандиты, а сегодня они — патриоты. Это значит, что ты можешь побеждать в криминальных разборках — будь то отъем земель и предприятий, или просто убиваешь кого-то от вседозволенности или по пьяни, но тебе, как патриоту, не просто можно, но еще и шанежек за совершенные зверства дадут. Именно так это и работает.

А Деревянко я вспомнила для контраста — депутат тогда (когда до сих пор могила в цветах и площадь твоим именем названа), и депутат сегодня. Тогда оружием депутата было его слово и правосудие, сегодня — коктейли Молотова и беспредел. Собственно, это все бандиты давно отработали, чего только стоит сожженный вместе с людьми Дом профсоюзов. Но они уже выслужились, достаточно. Поле расчищено. А силы есть. И жрать хочется.

До выборов осталось два дня. Патриоты, не подведите — успейте уничтожить друг друга. Поджечь, сожрать — что угодно. Но пусть вас только не будет. И похоронят вас, как героев. И памятные камни воткнут, чтобы нашим собакам было, где лапу поднимать. А то дышать уже от вас не чем. Достали, все.