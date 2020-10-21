На Украине попытались взорвать соратника Юлии Тимошенко

21.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

В Одесской области совершенно покушение на кандидата в депутаты местного облсовета.

Об этом сообщает интернет-сайт «Думская», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В результате взрыва, который прогремел в районе автозаправки у села Курган Беляевского района, был поврежден автомобиль кандидата от возглавляемой экс-премьером Юлией Тимошенко партии «Батькивщина» и директора охранного агентства «Самсон» Андрея Бабенко.

Сам кандидат находится в частной клинике с ранением головы, его готовят к операции.

«Мы ехали на встречу с избирателями, и прямо в пути произошел взрыв, всю машину просто порвало соколками, там были и куски металла, и шарики», рассказал изданию помощник кандидата.

Отмечается, что это не первое покушение на Бабенко. В июне 2018 года он пострадал в результате взрыва бомбы, заложенной в машине, которая была припаркована возле его дома на углу Троицкой и Александровского бульвара. Тогда предприниматель получил осколочные ранения ног.

По уточненным данным в этот раз сработало взрывное устройство небольшой мощности, установленное возле дороги. Поражающий элемент — металлические шарики. Один из них попал в голову кандидата.