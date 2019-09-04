Преемница Супрун констатировала критическую ситуацию в украинском здравоохранении

04.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Жители украинских регионов лишились нормального доступа к медицинским учреждениям.

Об этом в ходе пресс-конференции заявила новый министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На этой неделе собираются представители регионов, будем ехать в регионы и говорить с местной властью, поскольку вопрос равномерного распределения доступа в учреждения здравоохранения в регионах является абсолютно критическим. Я надеюсь на понимание местной власти… По оптимизации учреждений работа достаточно слабая», – отметила новая глава Минздрава.

Напомним, ранее экс-глава ведомства гражданка США Уляна Супрун в ответ на критику состояния больниц в Василькове Киевской области со стороны экс-главы партии «Слуга народа» заявила, что Дмитрий Разумков «плохо ориентируется» в медицинской реформе.