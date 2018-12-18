Преемник Филарета заявил права на Крым

18.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Избранный несколько дне назад «предстоятель» так называемой “Православной церкви Украины” Епифаний уже объявил о намерении вернуть Крым.

Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Раскольник надеется, что сделать это помогут высшие силы.

«Мы имеем оккупированный Крым, мы должны его вернуть, мы имеем частично оккупированный Донбасс, и мы верим, что Господь по нашим молитвам пошлет нам долгожданный справедливый мир», – сказал Епифаний.

При этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» он заявил, что Украина не потеряла бы регионы, если бы создала свою раскольническую церковь сразу после развала Советского Союза.

«Если бы даже в том далеком 1992 году была создана эта Единая украинская православная церковь, то я считаю, что не было бы оккупации Крыма, и не было бы войны на территории восточной Украины», – сказал глава раскольников.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в минувшую субботу на Украине создали новую церковь во главе со выходцем из раскольнического «киевского патриархата» Епифанием Думенко, считающимся «правой рукой» преданного анафеме Русской Православной Церковью Михаила «Филарета» Денисенко.