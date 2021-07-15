15.07.2021,

Москва, Максим Никифоров

 
Германия, Дзен, Политика, Россия, Украина, Энергетика
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Преемник Меркель пытается подсластить горькую пилюлю, выписанную Украине бундестагом

Новости УкраиныГермания не будет выплачивать Украине компенсацию, которую хотел получить Киев после запуска российского газопровода...

Германия не будет выплачивать Украине компенсацию, которую хотел получить Киев после запуска российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом «ПолитНавигатору» заявила депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», член комитета по международным делам, директор института РУССТРАТ Елена Панина.

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Политик прокомментировала недавнее выступление кандидата в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза Армина Лашета, который считается наиболее вероятным преемником Ангелы Меркель и который заявил, что при запуске «Северного потока-2» необходимо указать условие по отказу от использования проекта в геополитических целях.

По его мнению, «Северному потоку-2» потребуется « европейское разрешение» для поставок после завершения строительства.

«И тогда можно поставить условие, чтобы это нельзя было использовать геополитически» – особо отметил кандидат.

«Что имеет в виду основной кандидат в Канцлеры ФРГ Лашет? В первую очередь, данное заявление сделано для «смягчения» позиции бундестага по Украине. Напомню: недавно в немецком парламенте отвергли идею компенсации Киеву за прекращение газового транзита. Германия не должна выплачивать Киеву компенсации, в случае если Украина перестанет быть транзитером российского газа», – объяснила Панина слова Лашета.



По ее мнению, заявление кандидата ХДС в канцлеры носит исключительно политический и в какой-то степени популистский характер.

«Понятно, что «Газпром» не собирается бронировать мощности ГТС Украины свыше оговоренных в соглашении. Также как очевидно – за все громкие заявления европейских политиков будут платить местные потребители. И даже при снижении объемов прокачки «Газпром» останется в выигрыше, за счет резкого роста цен на газ в ЕС», – резюмировала депутат.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Украины Владимир Зеленский хочет получать от Запада по два миллиарда долларов в год в течение 10 лет после запуска «СП-2». 

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