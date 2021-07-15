Преемник Меркель пытается подсластить горькую пилюлю, выписанную Украине бундестагом

Новости Украины

Германия не будет выплачивать Украине компенсацию, которую хотел получить Киев после запуска российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом «ПолитНавигатору» заявила депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», член комитета по международным делам, директор института РУССТРАТ Елена Панина.

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Политик прокомментировала недавнее выступление кандидата в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза Армина Лашета, который считается наиболее вероятным преемником Ангелы Меркель и который заявил, что при запуске «Северного потока-2» необходимо указать условие по отказу от использования проекта в геополитических целях.

По его мнению, «Северному потоку-2» потребуется « европейское разрешение» для поставок после завершения строительства.

«И тогда можно поставить условие, чтобы это нельзя было использовать геополитически» – особо отметил кандидат.

«Что имеет в виду основной кандидат в Канцлеры ФРГ Лашет? В первую очередь, данное заявление сделано для «смягчения» позиции бундестага по Украине. Напомню: недавно в немецком парламенте отвергли идею компенсации Киеву за прекращение газового транзита. Германия не должна выплачивать Киеву компенсации, в случае если Украина перестанет быть транзитером российского газа», – объяснила Панина слова Лашета.

По ее мнению, заявление кандидата ХДС в канцлеры носит исключительно политический и в какой-то степени популистский характер.

«Понятно, что «Газпром» не собирается бронировать мощности ГТС Украины свыше оговоренных в соглашении. Также как очевидно – за все громкие заявления европейских политиков будут платить местные потребители. И даже при снижении объемов прокачки «Газпром» останется в выигрыше, за счет резкого роста цен на газ в ЕС», – резюмировала депутат.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Украины Владимир Зеленский хочет получать от Запада по два миллиарда долларов в год в течение 10 лет после запуска «СП-2».