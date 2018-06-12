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12.06.2018, Киев-Донецк, Анастасия Самойлова
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Донбасс, Местная власть, Мнение, Общество, Политика, Украина

Преемник Жебривского – ярко выраженный донбассофоб


Вполне возможно, что преемником Павла Жебривского будет его заместитель. Сам же Жебривский может занять место главы антикоррупционного суда.

Об этом экс-спикер СБУ Станислав Речинский написал у себя в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Жебривский ушёл не для того, чтобы освободить место для Грымчака. Точнее, не только для этого. Порошенко хочет сделать этого кадра главой Антикоррупционного суда. А самому Жебривскому уже пора конвертировать деньги во власть», – отметил Речинский.

Данный факт прокомментировал депутат НС ДНР Мирослав Руденко.

«Для нас разницы будет мало, потому как всё это – оккупационная администрация той стороны, пришедшая на штыках нацбатов по велению власти, которая ею по сути не является. Какую там им будут давать задачу –  сложно сказать. Мы знаем, что сам Грымчак длительное время работал в Донецкой области, у него ярко выраженная проукраинская позиция, которая никогда не отражала желания жителей региона. Несмотря на то, что Грымчак – выходец с Донбасса, он является ярко выраженным донбассофобом. Ради своей личной выгоды он готов выполнять любые задачи, и в этом отношении видно, что у человека напрочь отсутствует какая-либо связь с регионом. Он не понимает, не чувствует ситуацию и совершенно не хочет ее улучшать. Он – прислужник нынешнего Киева», – рассказал парламентарий.

 

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