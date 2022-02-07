Премьер Албании не считает Россию врагом – оппозиция негодует

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Премьер-министр Албании Эди Рама ответил на обращение глава МИД России Сергея Лаврова к странам НАТО.

Также Рама прокомментировал эмоциональную реакцию на это письмо экс-премьера страны и одного из лидеров оппозиционной Демократической партии Албании Сали Бериша.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», премьер-министр Албании Эди Рама подчеркнул, что конфликт между Украиной и Россией достаточно опасен и что единственным способом его разрешения являются переговоры.

«Я разделяю мнение многих других о том, что это довольно опасный конфликт и что у нас есть растущая напряженность с высоким риском. Но я принадлежу к той группе людей, которых, к счастью, немало, и которые считают, что разговор приводит к решению, к нахождению точки деэскалации конфликта. Должен быть открыт переговорный процесс, что будет, конечно, сделать очень непросто», – сказал албанский премьер-министр.

Отвечая на вопрос о письме Сергея Лаврова, переданном руководству страны через посольство России в Албании, Рама ответил, что в двусторонних отношениях с Россией нет проблем и что страна не является врагом Албании, но указал на явный конфликт мнений с Россией.

«У нас очень четкое разделение по этому [украинскому] вопросу, и весь шум вокруг письма – это часть фольклорного шума в штаб-квартире Демократической партии», – отметил Рама.

Ранее экс премьер-министр Албании и представитель оппозиционно Демократической партии Албании Сали Бериша, отметившийся в день визита в Албанию президента Сербии Александра Вучича организацией массовых беспорядков с сожжением сербских флагов, отреагировал на письмо Лаврова крайне негативно.

«Я хочу здесь осудить угрожающее письмо посольства России в Тиране и подчеркнуть, что оно является результатом капитуляции Тираны и Рамы перед деньгами Белграда. Это примитивный шантаж, беспрецедентный в истории современной Европы. Cегодня Россия превосходит как сила зла любую силу в истории, угрожая применить ядерное оружие против свободных стран, вторгнуться в соседнюю страну, попытаться разрушить НАТО и единственную страну-член НАТО [Албанию], которая молчала, как марионетка против этого шантажа. Парламент должен срочно проголосовать за резолюцию, выражающую солидарность с Украиной», – заявил Бериша, выступая в албанском парламенте.

Сали Бериша выступает в албанском парламенте.

Напомним, что 1 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров отправил послание главам внешнеполитических ведомств стран НАТО.

«Мы хотим получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности? Как конкретно Ваше правительство намерено выполнять это обязательство на практике в современных условиях? Если Вы отказываетесь от данного обязательства, просим четко сообщить об этом», – говорится в письме.